DUŠAN TVRDI DA TANJU ISKORIŠĆAVA PORODICA: Smetao sam im jer sam im uzeo ZLATNU koku!

Dušan Jovančević nije ogorčen samo na suprugu Tanju Savić, nego i na njenu porodicu. Njemu je zasmetalo to što je pevačicina majka u medijima izjavila da je on bio loš žet i da je dobro što se njena ćerka oslobodila takvog muža. U razgovoru za Kurir on je bez dlake na jeziku opleo po tašti, tastu, šuraku i svastici.

- Tanjina porodica ne zna za sramotu, verujte mi. Oni nemaju obraza. Tanju samo koriste jer ona jedina zarađuje pare za njih. Zato je i iskorišćavaju. Ja sam im smetao jer smo mi stvorili našu porodicu. Zlatnu koku sma im odveo iz kuće kad sam je oženio i zato me nikada nisu ni voleli. Kada sam ja došao u njen život finansije su stale, zato je i haos nastao - kaže Dušan.

On smatra da je Savićeva majka i otac glavni krivci za krah braka:

- Uvek su hteli da nas razvedu. Sad su srećni, čeka se papir i to je to. Ponovo mama i tata imaju korist. Ja nisam tu da im smetam. eto, kakvi su to ljudi. Ali, zapemtite šta sam vam rekao, sve će to da dođe na svoje. Tanju su totalno upropastili i to je svima jasno. ne žele joj dobro, jer da joj žele ona bi bila uz svog muža i našu porodicu. Žalosno je to sve - smatra on.

Jovančević tvrdi da je Tanjine roditelje gledao kao svoje.

- Toliko sam se trudio oko njih. Nikada ih nisam uvredio, a šta majka sad priča za mene. Ja živim u zemlji koja ima mnogo više mogućnosti za napredak i bolji život. Sve sam činio da imamo bolji život, ali Tanja to nije videla. Odabrala je primitivce. Zaostale. Oni još žive na drvetu. Sa rođenom ćerkom žive samo zato što imaju korist. Pare. Sve se kod njih vrti oko para. Kad sam ja došao u njen život finansije su stale. Imali smo mi naše planove. To im nije odgovaralo. Ko će da finansira mamu, tatu, brata sestru. Svi su ozbiljne pijavice. Ja sam lično davao svaki mesec po 2500- 3000 evra da imaju. Ma, nema šta da priča sram treba da ih bude. Bruka i sramota - zaključuje on.

