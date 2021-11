TIPSAREVIĆ SE NE MEŠA BILJANI U POSAO: Janko mi je najbolji prijatelj, ali kada je u pitanju moj rad, drži se po STRANI!

Biljana Tipsarević je žena koja ima vremena za sve. Pre svega je savršena majka dvoje dece, supruga bivšeg teniskog asa Janka Tipsarevića i jedna od najuspešnijih domaćih dizajnerki.

Ona ima novu kolekciju, a u intervjuu za Kurir priča o modelima, poslovnim poduhvatima, odnosu sa suprugom i kako usklađuje posao i porodične obaveze.

Da li je interesovanje za modelima bilo veće pre korone ili sada, dok još vlada pandemija?

- Stičem utisak da su ljudi već naučili da žive i da se nose sa situacijom koja nas je zadesila. Oprezni su, ali i dalji željni druženja, izlazaka i proslava, da lepo izgledaju, a pogotovo devojke i žene da se osećaju senzualno i doterano.

Kao majka dvoje dece, kako usklađujete privatni i poslovni život?

- Normalno je da su mi se obaveze drastično povećale, s obzirom na to da imam dete koje ide u školu, pa učenje kod kuće i domaći zadaci su neizostavni, a ja volim da sam sto odsto uključena u njeno obrazovanje. Tu su i vannastavne aktivnosti, kao što je tenis, koji obožava. S druge strane, imam bebu od godinu i po dana, koja ima potpuno druge potrebe. Sve je to predivno, slatko i interesantno na drugačiji način kada je razlika između dva deteta šest godina. Što se tiče posla, uvek sam se trudila, posebno kada je pandemija učinila svoje da sve stane ili se uspori, da dam još više od sebe, jer u tim situacijama se pravi razlika. I kada je viša sila u pitanju, motivacija mi nikada nije nedostajala, želja za borbom, radom, disciplinom i ciljevima. I baš mi je posebno drago što sam dobila nagradu za modnog dizajnera ove godine, jer znamo svi da nije bilo lako, ali imam sjajan tim koji prati moju energiju i viziju, jedni bez drugih ne bismo mogli, timski rad opstaje.

Koliko vam se suprug Janko Tipsarević meša u posao?

- Ne meša se uopšte. Mi smo najbolji prijatelji i delimo sva dešavanja u našem životu, ali se svako drži onog što zna da radi i u čemu je dobar. Tu smo da se posavetujemo, ali ima on svoj tim ljudi, koji se bolje razumeju u teniske akademije i ostale biznise vezane za njegove kompanije, kao što i ja to imam u svojoj firmi, iako oboje volimo da učimo i slušamo različite aspekte, jer ,na kraju krajeva, sve je to biznis.

Završili ste novu kolekciju.

- Jedva čekam reakciju klijentkinja, koja mi je najvažnija. Na ovu kolekciju sam posebno ponosna, jer odiše moći i snagom svake od nas, inspirisana je mojim drugaricama, poznanicama, vama, mojim vernim pratiocima. Deleći sa vama sve ženske lepe priče, a i one ne tako lepe i vesele, slušajući vas i vaše potrebe, deleći međusobna iskustva, svaka skica i inspiracija je nastala zahvaljujući pojedinačnim devojkama i ženama koje su me inspirisale tokom razgovora. Garderoba nas ne čini ženama, ali mnogo govori o nama, često je tu da nas oraspoloži da se osećamo bolje, lepše i ženstvenije, da nam pruži malo radosti. Ako sam bar nešto od ovoga postigla, mogu samo da vam se zahvalim i sa osmehom na licu nastavim da stvaram dalje. Kampanju smo slikali 15 sati i sigurna sam da se i vidi koliko je truda i ljubavi u to uloženo.

Novi poduhvati Čekaju me poslovi u inostranstvu Kakvi su vam planovi za dalje? - Uzbuđena sam zbog poslovnih poduhvata koji me čekaju u narednom periodu, a prevazilaze granice naše zemlje. Veoma sam srećna i zbog projekata koje ovde radim. Poverena mi je i odgovorna uloga kostimografa u popularnoj domaćoj seriji sa sjajnim timom ljudi. Uživam i u kolekciji nakita koji sam napravila u saradnji sa jednom našom zlatarom, kolekcija je inspirisana baš i ovim o čemu sam pričala šta mi je bila zvezda vodilja kroz život poslednjih godina, jer se toliko mnogo toga izdešavalo.

