OVA PEVAČICA JE CECU ODBILA ZA DUET! Ražnatovićka priznala da želi pesmu SA NJOM, a ona ni da čuje: Možda se nekad predomisli

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović imala je nekoliko dueta sa velikim imenima sa muzičke scene.

Ipak, jedna pevačica ne želi da uradi pesmu sa Cecom, iako bi mnogi to voleli.

Naime, Ceca je jednom prilikom rekla da je u pitanju njena ćerka Anastasija, koja je krenula majčinim stopama, ali svoju karijeru želi da gradi polako i samostalno.

foto: Damir Dervišagić

"Ne postoji nikakav nagoveštaj. Ja želim, ali ona ne želi duet. Možda se predomisli. Možda ipak budem te sreće“, izjavila je Ceca u emisiji „Premijera vikend specijal", priznavši da se ipak nada da će jednog dana doći do toga da snimi duet sa naslednicom.

"Mlada je ona još uvek na estradi i potpuno je svesna da je na početku karijere. Ma, ne odbijam ja, odbija ona. Nije do mene. Imala sam neku pesmu i kažem joj: ,,Super bi bilo da ti i ja snimimo duet”, ona kaže: ,,Ne, mislim da još nije vreme da ti i ja radimo na duetu”. Ona je skromna devojka. Stalno se konsultujemo i sa njom i Veljkom. I ona sa mnom, idemo zajedno u studio. Ona je aktivna, vredna – hvalila ju je ona, pa otkrila i da joj je najveći kritičar.

foto: Damir Dervišagić

"Kritična jesam, ja sam objektivna. Ako tražiš moje mišljenje, očekujem da ću iskreno i da ti kažem. Ja nisam u fazonu: ,,Divna si, to ti je sve fenomenalno i super”. Ne činim joj tako nikakvu uslugu. Kažem joj kad mi se ne sviđa kako je otpevala, ovo možeš bolje. Ne da ja sad namećem svoj model pevanja, to mi nikada ne bi palo na pamet. Ona gradi sebe. Ali da pokuša ponovo, dodaj još neku fazu ovde… I zaista sluša, jer ima apsolutno poverenje u mene. Kada je u gluvoj sobi i kada počne da prevrće očima, tačno znam da sam je udavila. I onda je pitam: ,,Da li ti to prevrćeš očima”, a ona kao ,,Ma ne. U redu je, opet ću”. Mislim majkina ćerka, i ja to isto radim kada sam u gluvoj sobi", rekla je ona.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

