DARA SKRHANA ZBOG SMRTI PRIJATELJICE: Marina je PREDOSETILA KRAJ, Laća mi je pokazao njenu poslednju PORUKU!

Dara Bubamara skrhana je odlaskom prijateljice Marine Tucaković, na čijoj je komemoraciji danas i zaplakala. Ona kaže da se sa hitmejkerkom čula redovno pred njenu smrt, kao i da je Marina predosetila da joj je kraj.

foto: Damir Dervišagić

- Marina je bila divna žena, najbolji umetnik na ovim prostorima. Čule smo se redovno pred njenu smrt, pošto je Laća u to vreme boravio u Noovom Sadu. On i ja smo tada svaki dan išli na ručak i kafu, tako da sam se u startu čula i sa Marinom. Bila sam upućena u celu situaciju do kraja. Bila je uvek pozitivn pred kraj života. U tom periodu su ona i Laća išli u Sremske Karlovce da uživaju, šetaju, bila je nasmejana. Predosetila je da će umreti, iz neke poruke koju mi je Laća pokazao sam zaključila da je znala, ali ne mogu da vam otkrijem šta je u njoj - počela je Dara i priznala da je za nju ovo bila veoma teška godina.

foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić

- Jako teška godina... Pre svega zato što sam izgubila dosta ljudi iz porodice, preminuo mi je otac pre mesec i po dana. I moj tata je, kao Marina, predosetio smrt. Zvao je svaki dan i mene i brata telefonom, i ćutao, po celu noć. Poslednja dva dana pogotovo. Znala sam da će preminuti. Ne mogu da se pomirim sa time da mi otac nije živ, kao ni Marina. Ovo što se dešava je strašno, umire dosta kolega, glumaca... Svaki dan sam u šoku kada vidim vesti, počela sam da se bojim kad čitam novine. Nikada do sada nisam gledala vesti, a sada čim se probudim pustim TV - rekla je Dara za Kurir i dodala da je njen naslednik Kosta teško podneo gubitak deke.

foto: Printskrin/Instagram

Ona je uverena da se nikada više neće pojaviti tekstopisac kao što je bila Tucakovićeva.

foto: Ata images

- Najveće hitove mi je Marina napisala. Nadam se da će Laća da nastavi njenim stopama, pošto je talentovan. Ali mislim da nju niko neće nadmašiti - završava Dara.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

