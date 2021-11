VRELO! SANDRA AFRIKA SE RAZGOLITILA U TOPLIM KRAJEVIMA: Pevačica pokazala svaki deo izvajanog tela, a zadnjica u prvom planu! FOTO

Pevačica Sandra Afrika rešila je da odmori u toplijim krajevima, pa je pratioce počastila novim, golišavim fotografijama.

Naime, Sandra je otišla u Majami i dok je ležala na plaži, nepoznati autor napravio joj je nekoliko fotki koje su oduševile sve. Ona je pozirala u kupaćem kostimu i u prvi plan stavila izvajanu pozadinu.

Inače, pevačica je u Ameriku otišla povodom turneje, a zbog toga ne krije uzbuđenje. Podsetimo, Sandra Afrika ne bavi se samo pevanjem, već i gradi i zgrade.

- To se desilo tokom korone, kada nije imalo šta da se radi. Jeste mi se isplatilo, ostalo je još par stanova, hvala Bogu i nastaviću to da radim, jer gde drugo uložiti taj novac. To je izvesniji posao, pevanje je moj život i nikada ga ne bih ostavila. Možda bih otvorila neku teretanu i salon za nas žene, ali nikad se ne bih pevanja odrekla - rekla je Sandra nedavno.

