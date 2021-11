SVI SKANDALI PRIVEDENOG ŽARKA LAZIĆA: Sazidao sebi VILU umesto doma za socijalno ugrožene, a to nije sve! Evo čime se još bavio

Voditelj "Kuće od srca" završio u policiji Žarko Lazić prveden zbog muljanja sa placem u Krnjači.

Vlasnik produkcijske kuće umesto doma za socijalno ugroženu porodicu izgradio sebi vilu. Posle saslušanja pušten Žarko Lazić (42), voditelj emisije "Kuća od srca" i vlasnik produkcijske kuće, priveden je prekjuče zbog malverzacija u vezi sa izgradnjom ilegalnih objekata na teritoriji opštine Palilula.

Akcija je izvedena u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Osim Laziću, lisice na ruke stavljene su odgovornom licu GO Palilula V. Ć., kao i građevinskim inspektorima M. L., Đ. R., G. P., B. C. i Z. P., kao i investitorima. Neki od njih se terete za trgovinu uticajem, kao i Lazić, dok se drugima na teret stavlja zloupotreba službenog položaja.

- Navodno, opština Palilula dala je plac Žarku Laziću, voditelju i vlasniku produkcijske kuće u okviru koje se proizvodi emisija „Kuća od srca", da na njemu podigne kuću za jednu socijalno ugroženu porodicu, ali umesto njihovog stambenog zbrinjavanja, na pomenutom placu je Lazić, uz amin bivšeg predsednika opštine Palilula Aleksandra Jovičića, koji je uhapšen u junu ove godine, izgradio kuću za sebe u naselju Krnjača - pisao je ranije Kurir:

- Umesto omanje kuće za socijalno ugrožene, na placu u Krnjači nikla je vila Lazića u kojoj on i danas stanuje. Navodno, Lazić se u to vreme hvalio zaposlenima da je blizak sa tadašnjim predsednikom opštine. Kako je saopštio MUP, krivičnom prijavom biće obuhvaćena i dva bivša odgovorna lica GO Palilula, koja su odranije u pritvoru, dok se za jednim investitorom intenzivno traga.

- Odgovorna lica GO Palilula terete se da su od jula 2016. do novembra 2018. godine, uzimala novac od investitora kako bi uticala na inspekcijske organe i na taj način im omogućili da nelegalno izgrade objekte na teritoriji te opštine - saopštio je MUP. Kurir je pokušao da stupi u kontakt sa Žarkom Lazićem, koji je navodno posle saslušanja pušten na slobodu, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke.

Podsetimo, emisiju "Kuća od srca" u poslednjih nekoliko godina ne zaobilaze nesreće. Najpre je novinarka Sandra Denda u avgustu 2018. doživela nesreću na snimanju ove humanitarne emisije, kada je auto u kome je bila sleteo u kanal. Denda je tada teško povređena i operisana. Ove godine, poginula je Jasmina Mihajlović, organizatorka emisije, dok je sa kolegom išla po materijal za kuću koju su gradili. Mihajlovićeva je, pre tri godine, došla na mesto Sandre Dende.

Gostujući na televiziji u aprilu ove godine, gde je komentarisao nesreću u kojoj je na Ibarskoj magistrali poginula organizatorka emisije "Kuće od srca" Jasmina Mihajlović, naveo je da ova nesreća ne može da se poredi sa nesrećom koju je doživela Denda.

- To jesu dve nesreće, ali to su nesreće koje se ne mogu porediti. Jasmina je bila na radnom mestu, a one su samo htele da se zabave uzevši auto koji nije njihov. To jesu dve velike i tragične nesreće, ali se ne mogu porediti - rekao je Žarko Lazić gostujući u jutarnjem programu "Pinka", a njegov komentar su mediji okarakterisali kao "neumesan", dok je Sandra Denda rekla da je njime bila duboko povređena.

Uz to, ćerka poginule Jasmine Mihajlović, Aleksandra, iznela je tvrdnje da im Lazić na sahrani nije izjavio saučešće:

- Pristao je da plati troškove sahrane, ali samo je kupio sanduk i krst, koje je platio 60.000 dinara, baš kolika je bila plata moje majke koju nije dobila za taj njen poslednji mesec. Na sahranu je došao s kolegama. Svi su nam redom izjavili saučešće, samo Žarko nije. Ja sam videla da je hteo da priđe, ali vratio se, a kasnije mi je prišao i rekao da je odlučio da je bolje da ne prilazi. Plašio se, pretpostavljam, da ne izbije neki skandal jer su ga svi, kako mi je rekao, gledali popreko i s ljutnjom. Ja to nisam videla, a i ne znam zašto bi ga neko tako gledao kada smo celu priču znale samo sestra i ja i niko više - ispričala je Aleksandra u maju ove godine.

