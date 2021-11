SVE O LEZBO NOĆI TANJE SAVIĆ U BEČU! Narcisa Musić za KURIR priznala: Ljubile smo se i mazile...

Nakon što je muž Tanje Savić Dušan Jovančević za Kurir otkrio da je pevačica pre braka sa njim bila u lezbo-akciji sa izvesnom Narciom iz Beča, ta žena se juče javila našoj redakciji. Ona je potvrdila da se ljubila i mazila sa folk zvezdom iz Radinaca kod Smedereva pre nego što se udala, ali da nisu imale seks.

- Bila sam u šoku kada sam videla objavu u vašem mediju. Ne mogu da verujem da je taj čovek toliko nisko pao da otkriva takve stvari o majci svoje dece i još spominje moje ime. Od tada je prošlo deset godina. Želim da kažem da to nije bila nikakva lezbo-afera, kao što je on rekao da smo bile gole u krevetu, već samo poljubac i maženje. Ne smatram da je to toliko loše kada se dve žene poljube - smatra Narcisa Musić.

Ona je detaljno opisala njihov odnos.

- To je bilo pre nego što se udala. Došla sam prvi put na njen nastup i ona me je posmatrala celo veče. Smeškala se dok nisam sela pored nje. Upoznale smo se, zezale, smejale, sve je bilo normalno, bez nekog preteranog muvanja. Bile smo obe mlade i lude. Ja nisam imala nikada želju da imam nešto sa ženama, ali mislim da ona jeste, u smislu da proba kao skoro svaka druga žena. Mislim da je želela samo da vidi kako je to ljubiti se sa ženom - ocenjuje ona.

Upitali smo je da li je došlo do seksa.

- Nije bilo tih stvari na koje je aludirao njen muž. Mazile smo se i ljubile se. Nismo bile gole. Nakon te večeri bile smo u kontaktu još nekih godinu dana, i to je bilo sve. Odlazila sam na njene nastupe kada je dolazila u Beč. Tada smo se samo zagrlile, i to je bilo sve. Ona nije lezbijka. Voli muškarce, a samo je htela jednom da proba. Baš sam se potresla kada sam pročitala šta je Dušan izjavio - kaže Narcisa i dodaje:

- Tanja je jedna predivna žena i nije mi jasno zašto se njen muž tako sveti i javno iznosi sve te stvari o njoj. Veoma mi je ružno sa njegove strane, zapravo odvratno mi je, jer je i ona roditelj. Jednom prilikom kada je ona gostovala u Beču, upoznala sam Dušana. Jako je ljubomoran. Jedva smo uspele da se pozdravimo. Spasla se od njega. Toliko od mene - zaključila je ona. Tanja nije odgovarala na naše pozive.

