TANJA SAVIĆ BEŽI U BOSNU?! Spakovala kofere, za Novu godinu se seli za Banjaluku, dečko Draško joj našao TROIPOSOBAN STAN

Tanja Savić konačno je priznala da je zaljubljena u gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. Takođe, oglasila se i njena majka Živana koja je prezadovoljna ćerkinim momkom, dok njegova porodica ne podržava tu vezu. Uprkos svemu, odlučili su da ipak ostanu zajedno.

Kako prenosi Star, Draško je navodno iznajmio stan u Banjaluci gde će se nakon Nove godine preseliti Tanja i njeni sinovi.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

„Draško i Tanja su dosta razgovarali. Od kada se saznalo za njih, u velikom su problemu, pogotovo gradonačelnik kom ne ide u prilog da se svaki dan žuta štampa bavi njime i njegovim ljubavnim životom. Njegova porodica nikako ne podržava vezu sa Tanjom, pa su čak hteli i da se rastanu, ali su shvatili da treba da se bore jer je ljubav jača od svega. Draško je rekao Tanji da želi da mu bude bliža i da će je on zaštititi, pa joj je predložio da se sa decom preseli u Bosnu. Ona se nećkala, međutim, posle samo nekoliko dana saopštila mu je da pristaje da se preseli u Banjaluku. Draško je bio presrećan, našao je stan preko agencije neke za dan. Poslao je Tanji slike i snimke i ona se oduševila. Dogovorili su se da posle Nove godine Tanja sa decom ode kod njega. Stan je baš veliki, ima čak tri spavaće sobe, tako da će imati mesta za sve, a najverovatnije da će Draško veći deo vremena provoditi sa Tanjom i decom", priča izvor za Star.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Podsetimo, zakoniti suprug Tanje Savić, Dušan Jovančević, za Kurir je rekao da nije ogorčen samo na suprugu već i na njenu porodicu. Njemu je zasmetalo to što je pevačicina majka u medijima izjavila da je on bio loš žet i da je dobro što se njena ćerka oslobodila takvog muža. U razgovoru za Kurir on je bez dlake na jeziku opleo po tašti, tastu, šuraku i svastici.

- Tanjina porodica ne zna za sramotu, verujte mi. Oni nemaju obraza. Tanju samo koriste jer ona jedina zarađuje pare za njih. Zato je i iskorišćavaju. Ja sam im smetao jer smo mi stvorili našu porodicu. Zlatnu koku sma im odveo iz kuće kad sam je oženio i zato me nikada nisu ni voleli. Kada sam ja došao u njen život finansije su stale, zato je i haos nastao - rekao je Dušan.

foto: Dragan Kadić

