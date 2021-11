TRAGEDIJA U PORODICI ROMANE PANIĆ! Pevačica slomljena od bola zbog SMRTNOG SLUČAJA: Draga moja, neka te anđeli čuvaju! (FOTO)

Pevačica Romana Panić, koja je retko u javnosti nakon skandala zbog pljačke kroz koji je prošla, oglasila se tužnim povodom na društvenim mrežama.

Preminula joj je tetka, a pevačica se ovim putem javno oprostila od nje.

Objavila je njihovu zajedničku crno-belu fotografiju i ispisala kratku, ali tužnu poruku.

"Zbogom, draga moja tetka, neka te anđeli čuvaju", piše na Romaninom storiju, posle čega su počeli da joj pristižu razni komentari podrške koje su joj uputili fanovi.

Podsetimo, Romana se u poslednje vreme povukla iz javnosti, a kaže da se nerado seća događaja od pre godinu dana, kada je boravila u zatvoru u Australiji.

- To je jedno ogromno iskistvo, koje će tamo nekad u neko dogledno vreme da se pokaže da je i to trebalo da se desi. Tako sam ja gledala i na sve to. S obzirom na to da je ceo svet bio u zatvoru, bude mi lakše. Preuzela sam ličnu odgovornost i to je prošlo i sad šta je bilo bilo je. Idemo dalje - rekla je Romana svojevremeno za Kurir televiziju.

