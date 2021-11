EMOTIVNA ISPOVEST ĆERKE MERIME NJEGOMIR KIDA DUŠU: Jedino ti OVO nisam rekla... Ionako mi ne bi POVEROVALA (FOTO)

Pevačica Merima Njegomir sahranjena je u utorak, 23. novembra, u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

foto: Stefan Stojanović

Sada se njena ćerka Jelena oglasila na svom Instagram profilu i u emotivnoj ispovesti koju je ispisala uz fotografiju s majkom, mnogima su naterale suze na oči.

"Za neke si vrhunski umetnik sjajne pojave i božanskog glasa, za neke si čuvar tradicionalne narodne muzike, za neke si svetski pevač na preko dvadeset jezika... Nekima si prijatelj, nekima profesionalac i kolega...a nekima si promenila ili život spasila. A meni si ga dala. Za mene si moja majka, jedna jedina... Najbolja na svetu. Moj uzor, moj idol, moj životni saputnik, podrška na svakoj raskrsnici, moj migavac i putokaz. Želim još vremena sa tobom, još jutarnjih kafa, pasulja i sarmi, još kiflica i još recepata. Želim još tvojih saveta. Želim još Božića, Uskrsa, slavlja i rođendana. Želim još tvog radosnog vetra kojim kažeš 'samo napred', još tvoje udobne stene u koju si urezala 'ne brini ništa, imaš ti majku', još puno toplih zagrljaja, još tvojih osmeha i vanserijskog humora", napisala je Jelena Njegomir i nastavila.

foto: Stefan Stojanović

"Znam da je tvoja snaga vanzemaljska, a naša ljubav večni plamen, ali mi ipak nedostaje tvoja ruka u mojoj. Jedinu utehu pronalazim u tome što znamda sam ti mnogo puta rekla koliko te volim i koliko mi značiš. Jedino ti nisam rekla da je tvoja dobrota bezgranična, ti si bila anđeo koji je hodao po zemlji. Ti u to ionako ne bi poverovala. Jer kao svaki anđelo bila si nesvesna svoje veličine. Volela bih kada bih mogla da dostignem makar delić onoga što ti jesi, ali to se ne postaje, to se rodi. Mada znam i da si ponosna na mene ovakvu kakva jesam. Svaki moj hrabri potez bio je lak, jer si ti bila moja zaštitna mreža. Sada to više nemam, ali nosim te u srcu kao i pre, i ne puštam. Nosim u srcu sve naše trenutke. To mi niko ne može oduzeti. Za jednog anđela sve što napišem je malo. Znam da me još uvek čuvaš i da ću od tebe rukom bezuslovne ljubavi biti zauvek vođena. Volim te beskrajno", navela je ćerka Merime Njegomir na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

