ŽENA OD SULTANA SE VIDELA SA DEČKOM KOJI JU JE PRETUKAO: Pevačica otkrila u kakvom je odnosu sa bivšim i ŠOKIRALA!

Pevačica Tijana Milentijević je napravila retrospekivu prethodne godina, ali progovorila i o bolnim temama.

U ovo vreme, pre godinu dana, pevačica je fizički zlostavljana od strane bivšeg dečka, a o svemu tome javno je govorila. Pevačica otkriva za "Objektiv" kako se oseća nakon traumatičkog iskustva, ali i u kavim je sada odnosima sa bivšim partnerom koji joj je naneo zlo.

"Sigurno da je ostavilo neki trag, ali ja se trudim da ne razmišljam o tome. Moj život ide dalje, dosta je vremena prošlo od toga. Trudim se da se uopšte ne opterećujem i da se ne vraćam na taj period", rekla je Tijana koja će ovu godinu pamtiti po gubitku bake i deke.

"Videli smo se nakon svega, sreli smo se… Najnormalnije se ponašamo. Javimo se jedno drugom, pozdravimo se… Pita on mene kako sam, šta ima novo, pitam ja njega, i to je to, rekla je Tijana Milentijević.

