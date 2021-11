ČOLINA VILA NA KOŠUTNJAKU U ZIDINAMA, IMA 2 KAPIJE! Zavirite u sami LUKSUZ, ćerka Una POKAZALA svaki kutak doma! BAZEN, TRAMBOLINA

Zdravko Čolić živi u velelepnom naselju u mirnom delu Košutnjaka sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i mlađom Larom. Čolina vila je okruženu zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dve kapije i visoke mere bezbednosti.

Luksuzna vila bila je potpuna misterija sve dok pevačeva ćerka Una nije otkrila skoro svaki kutak. Iako legendarni pevač Zdravko Čolić svoj privatni život krije od očiju javnost, njegova ćerka Una voli da se slika i svoje fotografije postavlja na društvenim mrežama. Ona je tako delimično otkrila i kako izgleda unutrašnjost porodičnog doma, koji je sve ostavio bez daha.

Luksuzna vila Zdravka Čolića predstavlja pravo porodično gnezdo koje pevač „sebično“ čuva od svih znatiželjnih očiju. Ćerka Una pokazala je unutrašnjost kuće – od kupatila do dvorišta. Mnogi na društvenim mrežama komentarišu da je najlepši deo vile upravo dvorište, gde je postavljena trambolina, a sa njihove terase pruža se fenomenalan pogled.

Za razliku od roditelja, Una voli i da pokaže kako proslavljeni pevač proslavlja praznike, pa je objavila i kako porodica proslavlja krsnu slavu Aranđelovdan.

Komšije slavnog pevača jednom prilikom su progovorile o svom susedu i nisu krili oduševljenje prema Zdravku. Naime, jedna komšinica, koja nije želela da otkrije svoje ime, rekla je da se divi Čoli što je uspeo da sačuva porodicu od javnog života.

- Znam sve o Zdravku, ali neću da vam kažem. Moja kuća je blizu njegove, a sa istog smo podneblja došli. Mislim da je Čola najpametniji od svih poznatih ličnosti što krije svoje najbliže, a tako treba i da ostane. Kako vidim, to poštuju i konobari i komšije i niko se do sada nije usudio da uslika na kvarno njega i porodicu. A znate zašto je to tako, zato što je Čola veličina i takav tretman od naroda i zalužuje - rekla je ona jednom prilikom.

