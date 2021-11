POPADALI BISTE DA VAM POKAŽEM TELEFON: Neda Ukraden otkrila šta joj šalju na mrežama, stiže i BEZOBRAZAN sadržaj!

Neda Ukraden je već dugi niz godina na estradnoj sceni, zrači svojom harizmom i šarmom, a njen ljubavni život mnoge zanima.

Pevačica je otkrila da li ima udvarača u njenom životu, priznala da dobija razne poruke, pa čak i one eksplicitne, te otkrila kako na njih reaguje za "24sedam".

foto: Nemanja Nikolić

- A ko kaže da nemam udvarače? Ja sam žena koja je obožavana, voljena, da vam pokažem telefon, popadali biste - rekla je pevačica, pa pojasnila kakve poruke dobija.

- Ljubavne, fine, nežne, ponekad bezobrazne. Društvene mreže, ove poruke na Instagramu i to, to zaista ne čitam. Ne blokiram, nema tu pomoći (smeh). Šta ću, ništa ja ne uradim, gledam svoja posla, taman da se zanimam sa raznim budalama. Imam ja udvarače, to su ljudi sa kojima sam u komunikaciji - rekla je Neda.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/24sedam

