LEPA BRENA I BOBA IMAJU I USVOJENOG SINA?! Dečak trči po vili na Bežaniji i sve viče MAMA! Pevačica razjasnila MISTERIJU

Vest koja je pre izvesnog vremena šokirala mnoge jeste da su Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović usvojili dečaka, a mnogi su mislili da je reč o običnom traču.

Međutim, jedan televizijski snimak potvrdio je da u Breninoj i Bobinoj kući živi dečak koji pevačicu oslovljava sa "mama". Mnogi misle da je reč o dobro smišljenom marketinškom triku.

foto: Kurir Televizija

- Džonijeve roditelje, Deliju i Viktora, Boba i ja upoznali smo na prijemu u našem diplomatskom predstavništvu u Manili. Posle kraćeg razgovora, shvatila sam da smo na istoj talasnoj dužini, pa sam im ponudila da dođu u Beograd i pomognu nam u održavanju domaćinstva. Pošto je Džoni bio beba, delija i Viktor su se dvoumili da li bi trebalo da prihvate naš poziv. Međutim, ubrzo su doneli pozitivnu odluku. Preselili su se u Srbiju, regularno su se prijavili i sada žive u Slobodanovoj i mojoj kući na Bežanijskoj kosi - pojasnila je Brena.

- Kada ja ta vest buknula, ostala sam zatečena. Tih dana imala sam mnogobrojna snimanja i nisam želela da dajem izjave, niti da uzurpiram privatnost Džonijevih roditelja. Oni ne žele da se medijski eksponiraju, niti smatraju da bi njihov sin trebalo da se pojavljuje u javnosti, i ja to, kao njihov poslodavac, apsolutno poštujem. Dečakovi roditelji su živi i zdravi, i nema ni govora o usvajanju. Ali, to me ne sprečava da Džonija doživljavam kao deo moje porodice. Inače, Džonijevi roditelji su odmah po dolasku u Beograd sina upisali u vrtić, kako bi mogli da se posvete obavezama u domu Živojinovića. Dečak se odlično uklopio u novo okruženje i sa tri godine već je govorio tri jezika: filipinski, engleski i srpski- kazala je pevačica.

- Mnogo mi je privržen i iskreno sam ga zavolela. Radujem se svaki put kada ga umesto njegovih roditelja vodim u vrtić. To mi pričinjava veliko zadovoljstvo. Na putu od kuće do vrtića šetamo i pričamo, a kada ga ostavim vaspitačicama, veselo mi maše i kaže: „Ćao, mama“ ili „Ćao, Breno“ - pričala je folk zvezda naglašavajući da uprkos emocijama koje gaji prema dečaku nije ni pomišljala na usvajanje.

foto: Printscreen

