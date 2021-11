MUŽ MI JE MLAĐI 3 GODINICE, NAJJAČE FRAJERE SMUVALA SAM BEZ ŠMINKE: Ivon Jafali priznaje šta joj je jedino teško u bračnom životu!

Poznata autorka i voditeljka Ivon Jafali govorila o suprugu Vladislavu, frajerima, željama i unutrašnjim borbama.

Ivon je istakla da joj suprug često govori da ima previše muške energije i da ima mušku glavu, priznaje u emisiji "Goca šou".

- Sa ženama se oduvek malo slabije sporazumevam, nekako je to uvek na površnom nivou. S muškarcima mi je sve jednostavno. Oni su moja ekipa, oni mi čuvaju leđa - kazala je poznata voditeljka.

foto: Marina Lopičić

- Ja sam uvek kao nešto morala da budem tough (engl. jaka). Mogu da prenesem ormar. Stvarno mogu, to i radim. Umem da budem malo hladna i sada to Vladislav i ja razrešavamo. Čak mi je jedan bivši emotivni partner rekao: Ti si kao mesec koji sija. Ali nisi sunce koje me greje. Nikada se nisam ljubila javno, držanje za ruke - to nikako - priznala je ona.

Iako su u braku dve godine, kaže da određene blokade i taj urođeni oprez i gard njen suprug još uvek nije uspeo da sruši.

- Počela sam da radim na tome sa Irinom Dečermić, ona je supruga Gorana Šušljika i pijanista je. Reč je o isceljivanju zvukom na različitim nivoima. Irina je divna. Posle tog prvog tretmana sam se probudila malo drugačija. Valjda je ključ u tom balansu i usklađivanju muške i ženske energije. Možda me promeni - kazala je Ivon.

Ivon je otkrila i na šta se to u bračnom životu najteže navikla.

foto: Dragan Kadić

- Vrlo brzo smo počeli da živimo zajedno, a ja sam navikla na samoću i na svoja pravila. I dalje se upoznajemo. Najteže sam se navikla na to da ne mogu da usisavam u 12 noću. Imala sam svoj ritam na koji su navikle i komšije, znali su da je to Ivon, u ponoć usisava. Vladislav je normalan čovek. On u ponoć spava.

Ivon je Goci Tržan kazala da je i njen suprug mlađi.

- I moj muž je mlađi. Tri godinice. Prvi put imam mlađeg muškarca pored sebe. Inače sam najjače frajere smuvala bez šminke i u trenerci. Tačnije, ja sam "stara škola", oni su smuvali mene - kazala je nasmejana Ivon.

Na Gocino pitanje da li razmišlja o detetu i da li bi volela da ga ima, Ivon je kazala da baš kao i kada je reč o braku - to joj nije imperativ.

- Ako se dogodi, naravno. Ali nisam insistirajuća po tom pitanju. Volim da mi se život dešava. Ako se ne desi, usvojila bih jednu čokoladnu bebu. Mušku. Zvao bi se Strahinja. Volela bih i da potrajem u ovom poslu, da mi bude prijatno i lepo. I da u nekom trenutku živim na moru. Ne znam šta mi to Istra radi, ali mi čini čuda. I Pula kao grad. Mala sredina, a opet dovoljno urbana i otvorena za komunikaciju. Puno iznenađenja, divni ljudi velikog srca i divno more. Za sada, zdrava sam i srećna. To je najvažnije - priznaje ona u emisiji "Goca šou" na K1 televiziji.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs

Bonus video:

01:17 ŽENA DADE POLUMENTE GA ISHVALILA UŽIVO U PROGRAMU: Dobar je suprug, otac, najbolji pevač, A IMA I JEDNU MANU (KURIR TELEVIZIJA)