BIVŠA LJUBAVNICA IZNELA NOVE DETALJE SPORA SA PEVAČEM: Halid je odavno na DNU! Nasilnik će zatvor pre nego što još neku UDARI

Halid Muslimović bez dlake na jeziku i dalje napada svoju bivšu ljubavnicu Sonju Bašić.

Naime, on je za medije ispričao da proces sa njom još uvek nije završen, ali da se situacija stišala.

Pored toga je dodao da je on pružio ruku, a bio povučen na dno, te da je za nešto kriv, sigurno bi bio u zatvoru. Na njegove izjave sada se za "24sedam" oglasila i Sonja, koja je do detalja ispričala sve o procesu koji se i dalje vodi protiv njega, te otkrila šta je sve ono što Halid pokušava da sakrije.

- Halid je odavno na dnu, ali izgleda da toga nije svestan. Nisam ja mogla da ga odvučem tamo gde je on već, bilo bi obratno. On hoće mene da ponizi, ali ne uspeva. Dva puta je osuđen, prvo u sudu u Banjaluci u februaru ove godine, za dva krivična dela - nasilje i ugrožavanje moje sigurnosti. Drugo, osuđen je i po presudi suda iz Prijedora, po kojoj je dužan da mi vrati novac koji sam mu pozajmila, a u pitanju je suma od 87.000 evra. Halid se ismeva ne samo meni, nego svakoj žrtvi nasilja, svako može da vidi kakav je on tip čoveka, sada ga svi dobro znaju. Moj advokat Dragan Tolimir i ja smo na Viši sud stavili žalbu i u tome ću pobediti, da se ovom nasilniku dodaju uslovno tri godine zatvora, da može sledeći put da misli bolje pre nego što udari ženu - rekla je Sonja, te dodala da bi on u Australiji dobio najmanje 16 godina zatvora za delo za koje ga ona tereti:

- Da sam na njegovom mestu, ne bih imala čemu da se smejem. On je otac, ima ćerku, neka ga bude sramota da se ismeva nečemu takvom što je uradio. On je nasilnik i za to je osuđen, ja sam se tri godine borila za svoju pravdu i pobedila sam ga ne samo za sebe, već za svaku žrtvu nasilja.

Kako kaže, njen cilj je sada da on dobije uslovnu kaznu zatvora i da na taj način zaštiti "njegove buduće žrtve":

- Svedočila sam o tome kakve sam traume imala, sudija me je pitao kakvu kaznu želim, ja sam tražila zatvor. Ali sam svesna, nažalost, da su u ovoj zemlji kazne za takve stvari minimalne. Više je moj advokat bio ljut nego ja. Mnogo je emocija prošlo kroz moju glavu tada, to je velika borba, ja sam devet puta dolazila iz Australije po svoju pravdu. Znala sam i bila sam svesna da su male šanse da on dobije zatvor, ali stavili smo žalbu na Viši sud i to ćemo sigurno dobiti. Tražimo da se uslovno dodaju tri godine, da barem mogu da spasem sledeću njegovu žrtvu, da ne mora ona da doživi traumu koju sam ja doživela.

Međutim, ovo nije sve, jer kako Sonja ističe, tužila ga je po dva osnova za klevetu:

- On kad god daje izjave samo kleveta, gleda da me ponizi, ali bez dokaza. Za svaku tužbu smo tražili po 10.000 maraka, da se nauči pameti da ne govori stvari za koje nema dokaz. On zna dobro o čemu se radi, ne bih ja o tome ponovo. Neka donese dokaz ako ga ima. Nisam ja jedina koju je on pokušao da prevari za pare, ima još jedna žrtva, još jedna žena, a on je odmah počeo da priča da je ona prevarila dvoje ljudi i da je bila zaljubljena u njega. On samo gleda da ponižava svoje žrtve. A samo se pravdom, uz dokaze, može sve dokazati. Zato se ne sekiram, jedino se Boga bojim, a on nek se sprema za sudove.

No, nije Halid jedini sa kojim je njegova bivša ljubavnica u sporu. Naime, ona je otkrila i da je na sudu sa njegovom ćerkom.

U martu ove godine u Prijedoru je počeo proces osporavanja imovine, gde sam ja na sudu sa njegovom ćerkom Lejlom Muslimović. On je čovek celu porodicu umešao u svoje blato. Pokušavao je ono što dosta ljudi pokušava da izbegne, da vrati pare koje je dužan. I tako je prebacio imovinu na svoju ćerku, a ja ću i nju pobediti. Dokaza imam koliko treba, svedoka, advokata, sve to postoji, on nema izlaza. Kuća 100 posto ima da se ospori i ja ću biti isplaćena, dobiću ono što mi pripada. Nek on dođe na sud sa dokazima, a to što laprda okolo me ne zanima - zaključila je Sonja za medije.

