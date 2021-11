DALILA BACALA MAGIJE DEJANU! Otkriveni ŠOK planovi: Oko nove godine STUPA U NOVU VEZU, a uskoro je očekuje TRUDNOĆA PA ABORTUS!

Numerolog Stefan Dragojlović izneo je svoja predviđanja za naše poznate ličnosti, među kojima su se našli i aktuelni Dalila i Dejan Dragojević

Pored toga što je za njih rekao da su "rijaliti nepar", izjavio je da je Dalila sebi zadala autogol i da joj brojevi ne predviđaju ništa dobro u budućnosti.

- To je rijaliti nepar. Dejan je negde sad počeo da komunicira, da priča, da živi bez Dalilinog mađijanja. On je Dalili bio podrška, vrlo se inteligentno sad snalazi i jako je simpatičan. Moraće da ostane sam do kraja rijalitija, oboje su skloni proračunatim stvarima. Mislim da je ovo između njih i igra i realnost. Od njih nema ništa, Dalila je sebi zadala autogol i može samo da visi tamo u rijalitiju. Dejan je živnuo i progledao sad bez nje, nema od njih ništa. Tu će isplivati još jedan par, već oko nove godine. Možda Dalila zatrudni pa abortira - rekao je numerolog.

foto: Printscreen

Predviđanja za Tanju Savić

- Očigledno dugi niz godina ništa nije bilo na Tanjinoj strani, tek je sad došlo njenih 5 minuta kada se oslobađa karmičkih čvorova. Preživela je pakao, tek će od proleća imati svoje oslobođenje od prošlosti. Tanja super vlada scenom i karijerom. S obzirom kakav je muž i sa kim je živela, dobro nije digla ruke od muškog roda. Sve što on priča je čista glupost i notorne laži. Tanja je horoskopu prikazana kao dobra žena - rekao je Stefan.

foto: Printscreen/Pink

Luna i Marko

- Luna je uvek bila interesantna, samo što ima te histerične ispade. Sa Markom mislim da je sazrela i da će to negde ići u dobrom pravcu. Ona jeste bila nezrela, ali to je bilo u skladu sa njenim godinama. Čitao sam svuda da se njima predviđa raskid, ali mislim da to neće biti tako. Marko je vaga i voli da bude u javnosti i da mu žena bude poznata. Ja Luni vidim još jednu trudnoću i naredne godine stabilizaciju -

foto: Ana Paunković

Mirko i Bojana

- Kod njih to ide po nekoj programskoj šemi. Prvo se Veljko oženio, sad Mirko, ništa to meni nije bilo šokantno. Mislim da kako se stvari budu odvijale u porodici Ražnatović, da će tako biti i kod Šijana. Imaće i proširenje porodice -

foto: Kurir televizija

Kristijan Golubović i Kristina Spalević

- Kako da komentarišem osobu koju sam ja izmislio. Kristina kada je ušla u rijaliti rekla je da sam joj ja to sve predvideo, da će postati poznata i da će kod sebe imati jakog muškarca. Ona je vrlo interesantna i inteligentna, ima taj neki x faktor i jeste uspela u svemu što sam joj ja video. Njihova budućnost je diskutabilna, zasad to opstaje i radiće na bebi. Mislim da ako se ostvari kao majka u narednih godinu dana da će taj odnos potrajati -

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.L.

