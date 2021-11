ŠUŠKE LETE NA SVE STRANE! TEA TAIROVIĆ OPRAVDALA NADIMAK: Kraljicu bakšiša bukvalno gađaju parama, a ona UVIJA! (VIDEO)

Pevačica Tea Tairović ne prestaje da puni klubove, a jedna pesma vinula ju je u zvezde. Ona je sada dokazala da je "kraljica bakšiša" kako je zovu.

Naime, ona je sa svih strana bila okružena novčanicama, koje su letele svuda oko nje, a gosti lokala u kom je pevala nisu štedeli novca kojim su je kitili.

foto: Printscreen/Instagram

U jednom momentu parama su je gađali i u glavu, što Tei nimalo nije smetalo, te je nastavila da peva, ali i da uvija kukovima, dok je novac hvatala sa obe ruke.

foto: Printscreen/Twitter

Tea je nedavno rekla da joj ne smeta što je zovu "kraljicom bakšiša".

- Ne smeta mi to što me nazivaju tako, gledam na to kao nešto dobro i nagradu, jer sam u tom trenutku uspela da razveselim ljude na slavlju. To nije ništa loše - kazala je ona.

Bacaju novčanice po Tei Tairović pic.twitter.com/ahFfgySu1e — Malagaravaa (@vaskekopirinac) November 26, 2021

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

07:50 TEA TAIROVIĆ PROGOVORILA O EKSPLICITNOM SNIMKU! Imala da kaže samo JEDNO I ŠOKIRALA SVE!