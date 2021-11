DRAGANA MIRKOVIĆ MU JE FAMILIJA: Pevača žene obožavaju, izgleda TOP, a evo šta je pričao o folk zvezdi na početku karijere! (FOTO)

Pevačica Dragana Mirković ima dvoje dece, koja za sada nisu izrazili želju da krenu njenim putem, iako su muzički obrazovani.

Ipak, profesionalnim pevanjem se bavi član njene porodice Robert Bijelić, koji je svojevremeno priznao da mu je ona itekako pomogla. Robert je rođak Tonija Bijelića, koji se godinama bavi muzikom, ali kada je odlučio da se bavi profesionalnim pevanjem, zatrebala mu je pomoć, te su mu Dragana i Toni, rado izašli u susret, pisao je Blic.

"Stvarno meni su Toni i Dragana jako pomogli, nema reči kojima bih se ja njima mogao zahvaliti. Pošto je tada meni to bilo nedostupno, treba toliko para, toliko truda, svega. Hvala Bogu oni su meni pomogli", rekao je Robert u jednom od svojih intervjua, a da li mu to što je rođak velike zvezde pomaže ili odmaže, on je objasnio sledeće:

"Nikad u životu mi nije odmoglo. Zato što, kao što i sam znaš, Draganu svi gotive. Ona je žena koja je stvarno takva kakva je na televiziji, ne folira se da bi ušla nekome u srce. Ona je meni pomogla oko tih stvari da ja budem predstavljen na neki dobar način. Ne na način da napravim nešto na brzaka. Uvek je svuda za mene rekla lepu reč i kada neke pesme biram, ona mi uvek kaže slobodno pošalji meni, ja ću ti pomoći. Stvarno volim da čujem njene savete, jer ona je žena koja traje 33 godine."

