MAJA BEROVIĆ UKRASILA LUKS STAN NA DEDINJU! Trudnu pevačicu uhvatila euforija, okitila TRI JELKE, pa kako sve izgleda! (VIDEO)

Pevačica Maja Berović odlučila je da fanovima na Instagramu pokaže stan na Dedinju koji je već ukrasila za predstojeće novogodišnje praznike.

foto: Pritnscreen

Naime, Maja je ukrasila čak tri jelke, pune sijalica, te je oduševila pratioce. Nema sumnje da Maja svakodnevno uživa u trudnoći, a dane provodi najčešće u svom toplom, porodičnom domu.

foto: Pritnscreen

Inače, Maja je nedavno progovorila na temu majčinstva.

- Gradila sam karijeru, da sam se posvetila majčinstvu, ne bih mogla napraviti to što sam napravila. Generalno ja sam ostvarila to što sam htela u životu. Pre par dana smo objavili i snimak koncerta u Areni. Sada se probudila ta želja da imam to nešto što je deo mene, to ne treba forsirati, već sačekati pravi momenat - rekla je Maja.

- Sve je isto, samo se malo više čuvam, ne izlazim nigde zbog virusa, pazim šta jedem, sve ostalo je okej. Malopre mi šminker kaže ''Mislio sam da ćeš biti nervozna'', a meni hormon sreće na maksimalnom nivou - ispričala je ona u "Amidži šouu".

foto: Printscreen/Pink

