NE IZLAZIM IZ KUĆE KRMELJIVA I NEDOTERANA: Neda Ukraden o svemu vodi računa, priznala šta je njen životni MOTO!

Neda Ukraden je jedno od najvećih imena bivše Jugoslavije, ali i dama koja može da se pohvali sjajnim izgledom na početku osme decenije.

Uvek je viđamo doteranu i negovanu, pažljivo bira svaki detalj kada se priprema za javnu scenu, ali van kamera je potpuno "normalna" žena koja i sama zna da zasuče rukave kad zatreba, i živi život kao i svaka pripadnica lepšeg pola, a dušu je otvorila za "Zvezde Granda Specijal".

Ovo dokazuje i činjenica da je zbog silnih kućnih obaveza kasnila na snimanje emisije, a ispričala je i šta ju je sve zadesilo.

"Danas sam ustala ranije, jer me je pre ove emisije čekala još jedna u kojoj se kuva, ali sam pre toga pogodila majstora da mi nešto promeni. Upozorio me je da pre nego što stigne moram sve da očistim i pripremim sa kuhjinskog pulta, a znate već kako to izgleda i čega sve ima u kuhinji (smeh). Majstor je žurio i bukvalno je napustio neki posao da bi mi to završio, ali u međuvremenu nestane vode i šta ću, sama pala, sama se udarila... Ali ne žalim se, bitno je da sam stigla", ispričala je Neda u emisiji.

Iako je na dan snimanja bila u poslu preko glave, nije joj bilo teško da se od domaćice za kratko vreme pretvori u veliku zvezdu.

"Volim kad se umorim i kad radim oko kuće, ali volim i da se doteram. Za kuću se, naravno, ne šminkam, taman posla, ali lice uvek mora da bude čisto. Ne mogu nikad iz kuće da izađem krmeljiva i nepočešljana, ali ne volim ni da budem nedoterana za svoje ukućane. Volim negovanu ženu, ženu koja drži do sebe, svoje kože, tela, koja vodi računa o zdravlju i to je i moj moto. Ali koja žena ne voli da se sredi?", iskrena je bila Neda Ukraden.

