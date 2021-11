POSLEDNJIH 9 GODINA MRKINOG ŽIVOTA OBELEŽILA JE LJUBAV SA ANOM BEKUTOM: Ovako je pevačica govorila o njihovom ODNOSU

Srpski političar, počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić (79) preminuo je danas u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Poslednju deceniju njegovog života obeležila je ljubav sa pevačicom narodne muzike Anom Bekutom.

foto: Ana Paunković

Bekuta je pre nekoliko meseci otkrila kako je započela njihova ljubavna priča.

- Najbolje stvari dešavaju se kada im se najmanje nadamo. Ja sam se jednostavno prepustila i rekla: neka Bog pošalje ono što misli da mi treba. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahove i brodolome. Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav... Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrednosti postave na svoje mesto - istakla je Ana za Hello pre nekoliko meseci.

foto: Privatna Arhiva

Za devetogodišnjicu veze sa Milutinom, Ana je govorila o njihovoj ljubavi.

Da li ste na početku veze sa Milutinom mogli da pretpostavite da ćete toliko trajati?

- Ove godine proslavljamo devet godina ljubavi, veze, zajedništva, poznanstva... Oduvek sam se prepuštala emocijama i uvek me je kroz život vodilo srce, bez obzira na posledice. Bez ljubavi nisam mogla da opstanem ni u životu, ni u poslu. Verovala sam u nas i našu vezu, a verujem i danas. Sigurna sam da ćemo dočekati duge godine u našem takozvanom savezu, zato što divno funkcionišemo - govorila je Ana za Alo.

Kako negujete vašu ljubav i skladan odnos?

- Svih ovih devet godina prošlo je u miru, harmoniji, dogovoru i poverenju. Bez svega toga, nema opstanka jedne veze. S tim da smo se mi, moram da dodam, upoznali u zrelim godinama naših života kao uspešni i ostvareni ljudi u svojim profesijama i mislim da je to umnogome doprinelo skladu naše veze.

Koji je najromantičniji Milutinov gest prema vama?

- Pre dve godine, u septembru, organizovao mi je u najstrožoj tajnosti proslavu 60. rođendana. Poznato je da ja ne volim da slavim svoje rođendane i smatram da je to za mlađe ljude, ali te okrugle, jubilarne, počela sam da obeležavam od 30. rođendana pa naovamo. Iznenadio me, pozvao je sve moje prijatelje, vodio je računa o svakom detalju, ništa nije prepustio slučaju. Sve je perfektno organizovao i samo mi je rekao: „Hajde, obuci se lepo, idemo na jednu intimnu večeru, samo ti i ja“. Bilo je prelepo, veselili smo se do kasno u noć. Sada kada pričam o tome, prosto mi je neverovatno da se nekada slavilo do kasno u noć, s obzirom na ovu pandemiju, koja još uvek traje. Mada, i to će proći.

foto: Ana Paunković

Da li i danas sa istim žarom gledate jedno drugo?

- Žar je još uvek prisutan, čak mislim da je još veći, kako godine prolaze. Sada se mnogo bolje poznajemo, opušteni smo jedno prema drugom, zbijamo šale bez ljutnje i u društvu smo omiljeni baš iz tih razloga. Ljudi vole da nas vide raspoložene, a pogotovo Milutina, koji je veoma duhovit pa ume da zbija šale i na svoj i na naš račun. Uživamo jedno u drugom i neka tako i ostane.

