ANA BEKUTA POSVETILA PESMU MRKI: Stihovi opisuju njihov odnos i koliko im je ljubav bila jaka, evo o kojoj numeri je reč

Srpski političar i narodni poslanik Milutin Mrkonjić preminuo je u Beogradu u 79. godini, a poslednju deceniju njegovog života obeležila je ljubav sa pevačicom narodne muzike Anom Bekutom.

Ona je do poslednjeg trenutka bila uz njega, a jednu od svojih pesama posvetila upravo voljenom Mrki. Reči pesme do tančina govore koliko je njihova ljubav zapravo bila jaka.

U pitanju je numera "Hvala ljubavi", koju je pevačica snimila 2013. godine, piše Blic.

foto: Damir Dervišagić

- Niče cvet iz kamena ne beše mu namera i jedna ljubav neznanog porekla u srcima se ni otkud zatekla. Od sto čuda čudnija od sto zora mudrija, te noći s tobom pokvarila mi san pa od tada i noć je meni dan - peva Ana u strofi.

- Za ovaj osmeh od ujutru, za ruku na ramenu, ljubavi do neba ti hvala, za ovaj vetar u koraku i let na oblaku. Kad si sa mnom tu za juče, sada i zauvek ostani meni lek i nikada me ne hladi. S tobom gorim bez kremena, ti si moj večni žar. Hvala ljubavi što više nisam živa stvar. Krenu reka moru svom napravila usput lom ko ova ljubav sve pred sobom ruši i izlila se svud po mojoj duši - ređaju se dalje reči pesme koju je Bekuta posvetila svojoj najvećoj ljubavi Milutinu Mrkonjiću.

Da podsetimo, srpski političar, počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić preminuo je juče u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje". Mrkonjić se u ovoj zdravstvenoj ustanovi nalazio od početka novembra, kada mu je i ugrađen pejsmejker.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

02:00 Spektakularno iznenađenje u Sceniranju: Milutina Mrkonjića iznenadile Ana Bekuta i Merima Njegomir