SVAKI DAN NAŠE LJUBAVI 2 SU DANA SEĆANJA: Bekuta objavom sa Mrkom na mrežama RASPLAKALA sve, uspomena govori koliko su se VOLELI

Ana Bekuta oglasila se na društvenim mrežama emotivnom fotografijom i stihom svoje pesme, povodom smrti dugogodišnjeg partnera Milutina Mrkonjića Mrke.

Srpski političar, počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić (79) preminuo je u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", a sada je pevačica mnogima na Instagramu naterala suze na oči.

foto: Damir Dervišagić

Ona je objavila fotografiju na kojoj je pokojni partner grli, pa je navela stihove svoje pesme:

"Svaki dan naše ljubavi dva su dana sećanja."

Kolege su joj ispod fotografije izjavljivale saučešće, a među njima i koleginica Dragana Mirković.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam se jednostavno prepustila i rekla: neka Bog pošalje ono što misli da mi treba. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahove i brodolome. Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav... Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrednosti postave na svoje mesto", istakla je Ana pre nekoliko meseci.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/K.Đ.

