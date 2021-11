ACA LUKAS I JA ZAJEDNO SMO IŠLI U SREDNJU I NAPRAVILI GRUPU: Gavrilović izneo detalje poznanstva sa folkerom! Imali su veliki HIT

Ivan Gavrilović u svojoj velikoj ispovesti govorio je o poznanstvu sa popularnim pevačem Acom Lukasom.

Pevač koji je devedesetih stekao veliku slavu otkrio je da je Lukasa upoznao u trećem razredu srednje škole.

foto: Privatna Arhiva

"E, ovako: ja sam prvo imao svoj bend, pa sam onda sa Acom Lukasom imao bend koji se zvao Katija, a upoznali smo se tako što su se takmičile Karaburma i Zvezdara i svi krajevi su imali svoje škole koje su imale bendove na tim takmičenjima. Toga isto danas nema, mislim da nema... I nas dvojica smo se upoznali tako. Bio sam treći razred srednje, 17 godina", pričao je Ivan, pa dodao:

foto: Sonja Spasić

"Sećam se jednog našeg nastupa, imao sam neke žute pantalone s nekim džepovima, Aca je svirao klavijaturu, bio je i Šćepa i još jedan, ne mogu da se setim ko... Imali smo jedan veliki hit „Voleo sam tvoje oči koje sada gube sjaj“ i posle toga, kad god smo se ja i Aca viđali negde, pevali smo tu pesmu zajedno. Posle smo Aca i ja išli zajedno u srednju građevinsku školu, tu nam je palo na pamet da napravimo grupu. Mi smo tada svi bili rokeri. On je posle toga svirao u Viktoriji. To je tada bio mejnstrim, danas je on drugačiji, sada je to narodna muzika i autotjun i baš se dosta razlikuje tadašnje vreme i muzičko odrastanje od ovog današnjeg. Ovo danas ti je..."

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/A. Denda - J. Mladenović

Bonus video:

06:56 ISPLIVALA ISTINA O PRAVOM ODNOSU IVANA MARINKOVIĆA SA VERENICOM? Prijatelj izneo skandalozne tvrdnje o KRVAVOJ TUČI