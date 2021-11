SUOČAVANJE BIVŠIH LJUBAVNIKA! SONJA OPLELA U EMISIJI, HALID SE UKLJUČIO: LAŽE! Molila je da se UDA za mene da ne idemo na SUĐENJA

Sonje Bašić, bivša ljubavnica Halida Muslimovića gostovala je u Jutarnjem programu i progovorila o suđenju sa popularnim pevačem.

U celu dramu uključila se i Aza Hamdžić koja je istakla da ju je Halid prevario zbog novca, pričala je za "Novo jutro".

- Više je on bio ljubavnica nego ja. On je presudu dobio i kaznu. Bila sam sigurna da neće dobiti zakonsku kaznu, međutim to smo stavili an viši sud i sad čekamo. On je meni dužan oko 80 hiljada evra. On jednostavno iskorišćava žene. Prolazi mu ta manipulacija. Piše svašta, on je konstantno na viberu otkako ustane i to su sad razne žene širom sveta - priča Sonja Bašić.

foto: Printscreen/Novo Jutro

- Ja sam sa mojim mužem postala žrtva, jer smo hteli kao prijatelji da pomognemo Halidu, što je on na kraju ružno upotrebio. Priča kako preko njega hoćemo popularnost, ja sam žena od 50 godina. Ja ne tražim nikakvu popularnost, tražim samo da se meni moje pare vrate. On je od nas uzeo nekih 50 hiljada - kaže Hamdžićeva.

- On je u Australiji i Americi već osuđen i potvrđen kao zlostavljač žena. Ja te papire imam. Čovek širom sveta to radi, a i njegova žena zna za to. Ona sve zna od starta, prva je meni lajkovala sliku sa njim. Ja sam njegovu ćerku školovala 2 godine, dok je mama pokazivala nove grudi i odmarala. Tražio mi je 4 hiljade maraka za ćerkin fakultet. On je mene pokušao da ošamari, čula sam da je i njegova sadašnja žena nekoliko puta završila krvava. On je ovako dobar preko kamere, smeška se, a kad živiš sa njim, to je haos, ona zove traži pare, to je nonstop samo daj daj daj daj... - dodaje Bašićeva.

foto: Printscreen/Novo Jutro

- Kad sam tražila novac da se vrati, tad sam shvatila da je manipulator. Počela sam učestalije da tražim novac, on je samo smišljao izgovore - priča Aza.

- Žena je molila za svoje pare, dete joj je bilo bolesno od raka. Nakon mnogo godina, on je pokušavao nazvati, ali ne da vrati pare, već mene da ponizi - priča Sonja.

foto: Printscreen/Novo Jutro

Halid Muslimović uključio se u emisiju gde je gošća bila Sonja.

- Prvo da se zahvalim što ste me pustili. Gospođa laže, sve što je rekla, od reči do reči. Hvali se da ste jeftini, gospođo Jeremić. Ona je natempirala i na sve načine pokušavala da nađe do nalaza lekarskih da bih ja bio u zatvoru, ona bi sama sebi slomila ruku. Ona će posle ovoga pobeći u Australiju, nema adrese na kojoj se može tužiti. Ja sam dugo ono što jesam. Pre par dana me zamolila da je oženim da prekine sudove. Tražila je kamatare, to sam odbio. Ona meni duguje oko 12.000 evra, ta Aza. Aza mi je dužna jer sam joj pravio kuću. Čist sam u svim postupcima, CIA je to dokazala. Ona voli da se pojavi tu u emisiji, da se dotera, da kaže da joj je Jeremićka prijateljica - pričao je Muslimović.

foto: Printscreen/Novo Jutro

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

04:29 HALID MUSLIMOVIĆ OSUĐEN ZA NASILJE: Zbog prebijanjaa bivše ljubavnice mora da plati kaznu od 600 evra!