ZLA SUDBINA, ZA 7 DANA DVE SAHRANE Bekuti je ovo ogromna TUGA: Ostala bez KUME MERIME i emotivnog PARTNERA MRKE

Pevačica Ana Bekuta je u prethodnih 7 dana doživela je dva velika gubitka.

foto: Damir Dervišagić

Njen dugogodišnji partner, političar, počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić preminuo je u subotu 27. novemebra, a njena kuma Merima Njegomir, preminula je 7 dana ranije, u subotu 20. novembra.

Ana se slomljena od bola kratko oglasila za medije nakon Mrkine smrti.

- Otišao je moj Milutin. Molim vas sve da me shvatite u ovom bolu da neću da se oglašavam - poručila je Bekuta.

foto: Damir Dervišagić

Od svoje kume Merime Njegomir oprostila se emotivnom porukom na svom Instagram nalogu.

"Tvoj glas mi i dalje odzvanja u ušima... Ova fotografija je nastala maja meseca, u momentu kad smo u duetu pevale "Teško je ljubit' tajno", "Zbog tebe"... Carstvo ti Gospodnje i život večni. Kumo, zbog", napisala je Ana.

Mrka, Ana i Merima poslednji put pred kamerama bili su pred kamerama Kurir televizije u emisiji "Sceniranje", kada su ga njih dve iznenadile za 79. rođendan, ujedno i jedni koji je dočekao.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, Ana je do poslednjeg dana bila uz Mrkonjića, a nakon njegove operacije u avgustu uhvaćena je i na klinci na kojoj je ležao. O njihovoj ljubavi pre nekoliko meseci govorila je ovako:

- Najbolje stvari dešavaju se kada im se najmanje nadamo. Ja sam se jednostavno prepustila i rekla: neka Bog pošalje ono što misli da mi treba. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahove i brodolome. Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav... Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrednosti postave na svoje mesto - istakla je Ana za Hello pre nekoliko meseci.

foto: Kurir televizija

