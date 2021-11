ŠOK ISPOVEST DRAGANE MIRKOVIĆ: Pevačica progovorila o karijeri i LJUBAVI: Ljudi sa ESTRADE hteli da joj RASTURE BRAK SA TONIJEM!

Pevačica Dragana Mirković otvorila je dušu i prisetila se svojih korena, početka karijere i rodnog Kasidola, koji uvek rado posećuje. Progovorila je i o braku s biznismenom Tonijem Bijelićem.

foto: Printscreen/Pink

- To je nešto najlepše i najveći pokazitelj o kakvoj osobi se radi. Tu nema prevare, mada kad bih i htela da sakrijem nešto ili prevarim, ne bih umela. Javnost zna dosta o meni, kao i u mom selu. Da li je to najlepše mesto na svetu, ne znam, ali meni jeste. Kasidol je uvek na mom prvom mestu, a na drugom je sada Beč, mesto gde živim sa svojom porodicom - priča pevačica u emisiji "Premijera - Vikend Specijal", i nastavlja:

- Bilo je drugačije vreme, bile su igračke umesto kompjutera i telefona. Vozili smo bicikle, roditelji su nas puštali po čitav dan da se igramo napolju. To neko spajanje sa prirodom od rođena je bilo nešto savršeno, jako sam tužna što novije generacije to nemaju, sigurna sam da bi bilo lepše nego danas - iskrena je Dragana.

foto: Printscreen/Pink

Mirkovićeva je otkrila i da li njena deca posećuje njeno rodno mesto.

- Kako da ne, baba i deda žive u Kasidolu, obavezno ih posećuju, kao i ja. Ovih poslednjih godinu i po dana nismo, zbog cele ove situacije sa koronom, pa je to opravdano, ali ovako uvek kad imamo prilike, odemo i družimo se. Obožavaju da posete moje rodno mesto - priča ona.

Dragana je priznala da u početku uopšte nije htela da se bavi pevanjem, ali da je silom prilika pristala da zaplovi u muzičke vode.

- Ne znam kolika je slučajnost ili neka moja zasluga, ali uopšte nisam bila za to da se bavim pevanjem. Kao dete su me svi znali zbog glasa, obavezno su me stavljali u sve priredbe, to je meni bilo tako opterećujuće, jer sam bila veoma stidljiva. Meni je to bila trauma, kada sam morala da izađem pred veliki broj ljudi, ali šta ću, uvek sam morala da ispoštujem. Htela sam da nastavim školovanje, ali su neki ljudi iz Beograda čuli da neka mala iz Kasidola zna da peva, nisam mogla da ih odibjem! Imala sam lepo odrastanje, imam divnih uspomena i negde sam sigurna da se sve dogodilo onako kako je trebalo - otkriva muzička zvezda, pa se prisetila Predraga Živkovića Tozovca, koji je započeo njenu karijeru.

- Pokojni Tozovac je na mom prvom televizijskom gostovanju nazvao "Čudom iz Kasidola". To pojavljivanje u "Folk paradi" je bilo velika stvar u to vreme, pred moj nastup me je Tozovac najavio tako... Možeš da zamisliš osećaj! Tako je sve krenulo - pričala je Dragana.

foto: Printscreen/Pink

Dragana je otkrila da joj ljubavi nikad nije manjkalo, i da je za to najviše zaslužan njen suprug, Toni Bijelić, kao i deca, Marko i Manuela.

- Nikad se nisam osetila usamljeno, uvek sam imala veliki krug ljudi oko sebe. Toni je moja najveća ljubav, ne bismo toliko godina u braku, ali kao majka moram da priznam da su moja najveća ljubav deca, Marko i Manuela - kaže Dragana.

- Da, slučajno je sve bilo, bar za mene, za njega je bilo namerno! Da, i to baš na nekoj prekretnici mog života, kad sam razmišljala šta ću sa sobom, ređala sam hitove i koncerte, ali sam osetila neku potrebu za porodicom i baš kad mi je to trebalo, kad sam osetila najjaču želju za tim, pojavio se on i, ne znam, uvek kažem da je to tako trebalo da bude - otkriva Mirkovićeva.

foto: Damir Dervišagić

- Uz njega mi je sve bilo lakše, naravno, kad znaš da imaš svoju oazu mira, sve je lakše. Kad imaš porodicu kraj sebe, sve rane se leče. Nisam sretala samo dobre ljude u karijeri, bilo je i onih lošijih, ali sam uz njih naučila da me neke stvari ne bole tako kao nekada. Nije lako sačuvati brak van javne scene, a zamisli kad imaš ljude koji žele da pokvare tvoju idilu. Bilo je ljudi koji su hteli da nas razdvoje, bile su priče, natpisi... Ali mi smo kao jedno, nemoguće nas je zavaditi. Imala sam sreću da pronađem osobu koja je slična meni, pogotovu nama sa estrade - iskrena je folk zvezda.

Ona se dotakla i njegove bolesti, koja je Draganu zadesila nespremnu.

- Ne znam ni kako se saznalo da je bolestan, nisam krila nikad od javnosti nešto, ali ovo nisam ja rekla. Nisam davala nikakve izjave, jer sam toliko bila zabrinuta, da sam bila u nekom stanju bunila, a pred njim sam bila jaka. To je za meni bio veliki šok, mlad čovek, nisam mogla to da shvatim, ali na sreću, pobedili smo sve to, sad je sve dobro - kaže pevačica, pa oktriva kakav odnos imaju u braku:

- Mi smo već 21 godinu u braku, ali imamo naravno nekih sitnih nesuglasica. On jeste sličan meni, ali nekad mu prekipi moja flegmatičnost, ja uvek kažem: "Ma pusti, nemoj...", a on ne može da veruje da sam uvek takva, pa mi kaže: "Dokle ćeš više da trpiš". Ja nekad pre prećutim, sakrijem se i isplačem, nego da kažem nešto. Često sam ranije plakala, sada dosta manje, ali uvek me pogodi laž u novinama. Rekla sam Toniju: "Ako se promenim i to mi više ne dotiče, to ne bih bila ja". Dragana bez emocija ne može da postoji, uvek sam smatrala da nije dobro čuvati sve u sebi, ali moram da priznam da sam dosta jača neko ranije - priznaje Mirkovićeva.

foto: Damir Dervišagić

- Htela sam da odustanem, naravno, nije to ništa novo. Prva pauza koju sam imala kada sam se udala, došao je Marko, pa Manuela, napravila sam pauzu zbog njih, makar po cenu da me zaborave, ali to je bilo jače od mene. Ali moji fanovi me nisu zaboravili, zvali su me da snimim nove pesme, a i ja sam shvatila da mi nedostaje muzika - priznala je ona, pa dodala:

- Devedesetih sam isto napravila pauzu, to je isto bilo veoma težak period u mom životu. Mislila sam da neću uspeti da istrpim sve to, ne bih ni da se sećam svega toga, ali sam prošla kao najpopularnija u to vreme, što mi je danas čudno - zaključuje Dragana Mirković u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:35 DRAGANA MIRKOVIĆ ZABLISTALA NA SNIMANJU NG EMISIJE: Pevačica nije skidala osmeh sa lica, a onda joj je stigao poklon od NJEGA!