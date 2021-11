KRISTALNI LUSTERI, PERSIJSKI TEPISI, KUPATILA U MERMERU Srpkinja udata za ARAPSKOG MILIJARDERA pokazala da živi u SUVOM LUKSUZU

Srpska manekenka Anika Božić završila je Fakultet političkih nauka u Beogradu, a onda i master na Maragoniju u Parizu. Slikala se za najpoznatije svetske brendove i gradila uspešnu karijeru modela. Ona je udata za milijardera Jusufa Al-Sarraja, nakon čega su mediji počeli da je zovu "arapskom princezom".

Anika je vrlo aktivna na društvenim mrežama, pa tako neretno sa svojim pratiocima deli deo luksuza u kojem uživa.

Tako je bilo i ovoga puta, kada je na Instagramu podelila fotografiju iz nesvakidašnjeg kupatila, koje je u mermeru. Anika je pozirala u crnoj elegantnoj haljini, dok je u opisu dodala da nije obradila fotografiju pre nego što ju je postavila na mreže.

Manekenka inače ima dva doma, u Parizu gde ima stan u centru grada, dok se njena kuća u Egiptu nalazi na samoj plaži.

Kako manekenki mnoge žene zavide na visokom standardu života koji živi, ona se nedavno u jednom intervjuu osvrnula i ona ovu temu, ali i na epitet "arapske princeze" koji je dobila zbog udaje za Jusufa Al-Sarraja.

- Neki novinar je to upotrebio u smislu metafore i to je ljudima verovatno bilo interesantno i onda su tako nastavili da uzimaju jedan od drugog i ljudi je više nisu shvatali kao metaforu. Mi smo koleginice, je l' tako? Da, imali smo ona čuvena predavanja kod profesora Čupića (profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka, prim.aut) On je pričao o najboljim socijalnim klasama i koji je najbrži način da se pređe iz jedne u drugu. To je udaja. Mislim da je to u društvenom smislu uvek najinteresantnije. Recimo, čitala sam neke statistike gde su od 10 najbogatijih žena na svetu, njih devet su to stekle ili porodično ili od muža. Žene su i dan-danas mnogo slabije plaćene, iako se nalaze na veoma odgovornim pozicijama, čak i da se nalaze na istim pozicijama kao muškarci, one su i dalje manje plaćene. Tako da eto, od svega što sam ja radila ili što nisam radila, medijima je ipak najinteresantnije to za koga sam se ja udala. I to ne smatram ništa lično, nego naprosto vidim da se to tako odnosi na sve žene. To moramo da promenimo - ispričala je Anika tada za "Mondo".

Manekenka je ispričala i kako je njen susret sa mužem nije bio filmski:

- Zato što smo se upoznali preko zajedničkog prijatelja i u početku nisam bila oduševljena sa njim, a mislim da ni on nije bio oduševljen sa mnom. Znači nije bila ljubav i zaljubljenost na prvi pogled, nego smo kasnije kroz druženje i kroz prijateljstvo u stvari shvatili da smo savršeni jedno za drugog - otkrila je ona.

Inače, Anika Božić sa suprugom ima sina kojem je par dao ime Omar.

kurir.rs/mondo