ŠOK INTERVJU DUŠICE JAKOVLJEVIĆ Razvezala jezik o Soraji i Ani Korać, s njima se PLJUVALA u emisijama a tek šta je rekla o Dalili

Dušica Jakovljević prošle nedelje posetila je Istanbul i bila gost na rođendanu Soraje Vučelić. Njihovo prijateljstvo iznenadilo je mnoge, pa poznata voditeljka otkriva za Svet kako se provela u Turskoj.

“Sara i ja se znamo još otkad je ona bila u “Velikom bratu”, ima od tada sigurno 13 ili 14 godina. Ja sam tad bila glavni glas "Velikog brata", moj tadašnji muž je bio producent. Dugo se nismo videle, mislim da je poslednji put kada je bila kod mene u emisiji kao podrška Ani Korać u prvoj sezoni "Zadruge". Ona je neko ko se za sve ove godine nije promenio, oduvek je bila laf i drugar. Obradovala sam se kad me je pozvala na rođendan. Bilo je prelepo. Takav provod i organizacija svega, ne pamtim da sam nekad bila na nekom takvom rođendanu. Sve je bilo gala. Sara je sjajan drugi domaćin. Mene je tu najviše iznenadilo što je ljude ta informacija iznenadila. Anu Korać sam srela na rođendanu. Ona je umiljato i jako prijatno, nasmejano stvorenje".

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Je l' se družiš sa ljudima iz rijalitija?

Moji nerazdvojni prijatelji nemaju veze sa javnim poslom. Oni su iz potpuno drugih sfera. Usud ovog posla je da se intenzivno družite sa nekim dok radite na istom projektu, a posle toga, ako vas život ili posao odvedu na različite strane, kontakt se izgubi ali ne i ljubav koje osećate prema toj osobi. Kad je reč o rijaliti učesnicima, drugačiji su nam životi. Ja ni sa svojim prijateljima ne mogu da se pohvatam, svi imamo različite obaveze. Nijedno moje prijateljstvo nije fanatično ni pod moranjem. Desi mi se da se ni sa najbližim prijateljima ne viđam po dva meseca, ali se zna da smo tu jedni za druge uvek.

Zato ti umeš da se na nekom događaju pojaviš sama?

Naravno, što ne bih. Ali, za svakim stolom biće ljudi koji su mi dragi. Ja ni sa kim nemam loše odnose, a mnoge poznajem jer sam 25 godina u poslu. Uvek mi je prijatno kad sam negde. Poslednja u nizu proslava mi je donela divno druženje sa Aleksandrom Mladenović i Dragicom Zlatić. Održavamo kontakt preko telefona, zbog obaveza se ne viđamo, ali se radujem tom susretu.

Na istom događaju si se družila sa Nadom Topčagić?

Celo veče je bilo baš veselo. Sa Nadom sam super. Ona je bila sa svojim stilistom, a ja sam prva javna ličnost koja je nosila njegov umetnički rad, neke ogrlice. To su ljudi sa lepim energijama koji ne mrače. Vi kad sedite sa Nadom Topčagić znate da će sve biti sjajno, pozitivno ludo, veselo i bez ikakvog stresa.

foto: Nemanja Nikolić

Da li si se pomirila sa Anabelom, imale ste gadan konflikt kada je gostovala u “Narod pita”?

Ne postoji problem među nama. Srele smo se posle, najnormalnije komuniciramo. Razumem je kao majku čija je ćerka u rijalitiju prolazila kroz teške momente i ona je u tom trenutku odreagovala onako kako je mislila da je najbolje. Ne znam kako bih se ja ponela u istoj situaciji. Verovatno bih uzela dete za ruku i izvukla je iz cele priče. Ja joj nisam zamerila jer sam je razumela kao majku koja se bori za svoje dete. A kad dođu takve situacije, svako misli da radi najbolje što može ili zna.

foto: Ana Paunković

U emisiji "Narod pita” i Vuk Mob teje napao, izvređao...

Ja nisam čovek koji je zlopamtilo. Čak mi i prijatelji zameraju što preko nekih stvari olako prolazim. Tako mi je lakše i lepše. Očekivala sam izvinjenje od Vuka narednog dana, ali je do mene došla informacija da je bilo još loših komentara na sve to. Vuk je bio tada u vrlo teškoj situaciji, emotivno skrhan. Sa ove vremenske distance ne mislim da smo u lošim odnosima. Nemam šta da mu opraštam. To što je došlo do verbalnog okrišaja i što su neke reči izgovorene, pa bože moj, ljudi smo, ranjivi smo. Treba razumeti svakog. Sutra da se sretnemo negde i da mi se javi, uzvratila bih mu, naravno.

foto: Kurir televizija

Da li si imala sa još nekim gostom problem, a da se to možda dešavalo van kamera?

"Iskreno, nije. Bar ne da se ja sećam. Ja nikada ni jednog gosta nisam osuđivala, trudila sam se da budem pravična i da stavim po strani svoje mišljenje. Čak i kada su pitanja nezgodnija, isticala sam da sigurno postoji razlog da u tom trenutku nekom nije bilo lako, da je bio izrevoltiran ili da je imao problem.

Kako ti se danas čini “Veliki brat" koji si takođe radila?

U momentu kada je kod nas kretao "Veliki brat" u svetu su se uveliko dešavale stvari koje su ovde tek kasnije postajale šokantne. U Holandiji, Australiji se i u tada uveliko pisalo o raznim dešavanjima ljubavnih parova, jorgan planini isvemu onome što je tek kod nas kasnije došlo. Svet se menja, način života, muzika koja se sluša. Nažalost, menjaju se i moralni kodeksi. Sve što se dešava i daje u rijalitiju.

Ko je najbolje iskoristio popularnost stečenu u rijalitiju?

Definitno Sloba, Kija i Luna. On koji je bio prvo u "Pinkovim zvezdama" i pokazao i dokazao da ima fenomenalan glas uspeo je posle rijalitija da se izbori za svoje parče neba i napravi baš dobar posao. Postao je jedan od najboljih i angažovanijih domaćih pevača. Luna koja je uspela da se skroz odvoji od poznatog prezimena, a deca poznatih znaju koliko je to teško. Uspela je i da se izbori za svoju ljubav, zasnuje porodicu. Kija koja je počela da se bavi muzikom, Teodora Džehverović je znala kako najpametnije da iskoristi popularnost, radi, grabi, stalno snima, ima ogroman broj pratilaca na društvenim mrežama. Ona je i na "Zadrugovizijama" pokazala koliko je svestrana... Ivana Šopić iz treće sezone sjajno se uklopila u naš tim, lepo vodi emisije.

Kako ti se čini razvojni put Maje Marinković od prvog učešća u rijaltiiju do danas?

Meni je žao što mnoge devojke kada se spomene rad na sebi zapravo prvo pomisle na to spoljašnje, vizuelno. To jeste važno i za njihovo samopouzdanje, ali to nije uslov, što vidimo i kod nje. Maja je vrlo ranjiva. Volela bih da u ovoj sezoni pokaže da je radila na sebi u svakom smislu. Mislim da je mnogo važnije da radimo na svom mentalnom sklopu i psihološkoj strani. Fizički je najlakše, daš nekom nekoliko stotina evra i stvar je završena, ali unutrašnje rupe ostaju. Videćemo šta će biti. Ali, videla sam da se već spekuliše da li je bilo poljupca sa Carem, da je plakala zbog Janjuša. Lako nam je da pričamo nešto dok se ne sretnemo oči u oči sa osobama koje nam znače. Očigledno da nije raskrstila sa svim tim.

foto: Nikola Anđić, Nemanja Nikolić

Toliko sezona si vodila, a tek se sad desila javna prevara supružnika pred kamerama, a da su oboje prisutni.

Sve mi je to bilo mnogo brzo. Smetala mi je i blizina supružnika koji je tu. Sam čin prevare ne možemo da amnestiramo. Prevara je sama po sebi jedan kvaran čin koji ne sme da se dogodi. Zato smo ljudi i trebalo bi da imamo dušu. Čovek je monogamni tip, ja i dalje verujem u to. Danas mnoge veze nestaju na brzinu, bez objašnjenja. Izgubio se razgovor kao takav. Iznenađajuća mi je brzi- na toga što se desilo, odsustvo empatije i prelazak iz velike ljubavi u totalnu mržnju, ako smem tako da kažem. Vidimo u toj komunikaciji često da ženska osoba ne da ne voli više tog čoveka već danima čak oseća gađenje prema osobi sa kojom je dugo bila. Mislim da Dalila ne bi bila toliko osuđena da je na drugačiji način sve to sprovedeno u delo. Loše je po sebe odigrala i uradila jer je išla impulsivno. Mi žene kad se zaljubimo sve idealizujemo. Dalila je poklekla pred sopstvenim emocijama. I ja sam često izgovarala da imam pravo da budem srećna. Uvek sam vodila računa šta će ko da kaže, da li ću nekog da povredim, često sam zaboravljala na sebe.

Tvoj privatan život oduvek je interesovao javnost. Kakva je sad situacija kada je emotivni život u pitanju?

Ja sam znala da idealizujem ljubavne priče i trčim pred rudu. Možda sam i sama bila kriva što je moj ljubavni život bio u žiži. Naivno sam verovala da mogu da sačuvam svoju ljubavnu priču. Nekad mi je to polazilo za rukom, nekad baš i ne. Radim na knjizi o ljubavnim pričama i situacijama već neko vreme. Tu će biti moja neka iskustva, dešavanja, ali i od mojih prijateljica. Ko se sa čime susretao. Zanimljivo štivo za čitanje svakako. Što se tiče baš mog privatnog života, kada se bude nešto dešavalo u njemu, trudiću se da ga sačuvam za sebe koliko god je to moguće.

Nedavno si pričala da imaš problem sa anksioznošću. Kako se boriš sa tim?

Imam divnu prijateljicu, koja je fanastičan terapeut i koja mi je bliska i slična. Ona mi pomaže povremeno da se sa tim, ali i sa nekim drugim situacijama izborim. To ništa nije strašno, ali znam u šta može da preraste. Čak sam ranije mislila da je to ljudska uobrazilja, i da ljudi sami sebi naprave. Kao i za sve drugo, i tu me je život demantovao. Mislim da ljudi samo na vreme treba da uoče problem i da se time pozabave.

Godinama vodiš rijaliti format, da li razmišljaš šta dalje?

Nedavno me je drugarica ispravila i rekla da mi ne fali ambicija, kako sam ja mislila, već da sam lenja i da ne verujem u sebe, ma koliko to ne izgledalo tako. Nemam razmišljanja o tome šta je sledeće. Možda zato što verujem da sam etablirana u profesionalnom smislu, i da sledeći projekat koji će biti osmišljen, da je nešto gde oni računaju na mene. Mnogi kažu da je sad vreme da treba da imam autorski šou, ali ja se ne bavim time. Ukoliko dođe do toga da ja treba nešto da osmislim, time ću se baviti, a do tada ću se truditi da ono što mi je dato na poverenje od televizije mislim da sam uradila na najbolji mogući način.

Nedavno si bila na jednoj listi jakih žena u društvu Cece, Karleuše, Nataše Bekvalac. Kako gledaš na to?

Mnogo mi je drago ako je tako. To su sve jake žene. To su žene koje su uspele same, imaju po dvoje dece i moraju paralelno da budu i majke i ćerke, organizatori i producenti sopstvenih života i finansijeri. Poznajem ih jako dugo. Meni to daje snagu i obavezu da i na dalje gruvam najbolje što mogu. One su kroz mnoge bitke išle osmehom i pojavljivale se nasmejane u javnost, čuvajući borbe samo za sebe. To je jako teško, što ja najbolje znam iz svog ugla.

foto: Kurir televizija

