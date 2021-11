AFRIKA U STANU NAŠLA PRISLUŠKIVAČ?! Pevačica odmah otišla u policiju, podmetnuli joj uređaj u dom, a evo ko joj čuva leđa

Pevačica Sandra Afrika pronašla je navodno u svom stanu prisluškivač i odmah to prijavila policiji.

Kako navodi Svet u toku je istraga o tome kakve informacije bi pevačica mogla da ima i ko je aparat stavio u njen stan.

- Uređaj je u spavaćoj sobi zalepljen za krevet pronašla spremačica i pitala Sandru šta je to. Obe su u čudu gledale predmet, a Sandra je kasnije pitala druga od čega bi to moglo biti, misleći da je u pitanju deo nekog kućnog aparata. On se raspitao i saznao da je to uređaj za prisluškivanje. Sandra je šokirana i uplašena odmah otišla u policiju i prijavila slučaj. Nema predstavu zašto bi je neko prisluškivao. Danima mota film po glavi ko joj je sve dolazio u kuću i kada je mogao da podmetne to - kaže izvor blizak pevačici i dodaje:

foto: ATA images

- U policiji su joj rekli da ona nije ni morala da bude u kući, jer do tog aparata je teško doći i koriste ga samo profesionalci. Očigledno im nije bio cilj da je opljačkaju, već su samo ušli i to stavili. Pitali su je da li sumnja na nekog bivšeg dečka, ali Sandra je rekla da ne. Jako je zabrinuta jer joj nije jasno zašto bi to njoj uradili. Kao luda je kasnije preturala po celoj kući kako bi videla da li još negde ima sličan aparat, ali ništa nije pronašla. Posavetovali smo je da ode na neki razgovor sa psihologom, jer od tada ima paranoje i plaši se da neko želi da joj naudi, iako realan razlog ne postoji. Mnogo joj znači što se njen bivši dečko Aleksandar, poznatiji kao Mikiša, ne odvaja od nje i pruža joj podršku i zaštitu- zaključio je izvor.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

00:15 SANDRA AFRIKA OBJAVILA VRUĆ SNIMAK IZ AUTOMOBILA! Pevačica raskopčala košulju, sevnule bujne grudi, MREŽE SE USIJALE!