SESTRU JOJ JE OTAC ČEŠLJEM TUKAO DO KRVI: Milica Dabović prvi put PRIZNALA da je i nju OTAC lešio od batina a onda ŠOKIRALA rečima

Jedna od naših najuspešnijih košarkašica Milica Dabović, bila je gost emisije ''Preživeli'' i tom prilikom otkrila kako je uopšte počela da se bavi košarkom, ali je otkrila i pojedinosti privatnog života, načina odrastanja i odnosa sa porodicom.

Starija sestra Milice i Ane Dabović, jeste Jelica Dabović, takođe uspešna košarkašica koja je u jednom periodu života izašla u javnost sa pričom o ocu koji je vršio torturu nad njima i maltretirao ih, ali Milica i Ana nikada nisu stale uz nju i okrenule leđa ocu.

- Mi ne delimo isto mišljenje, zato što to su naši roditelji, ja ih volim najviše na svetu i kakvi god da su... Pogotovo mamu. Kako da o tom čoveku da kažem nešto loše, jer da njega nije bilo Ana i ja ne bismo postojale, ko zna šta bismo radile danas i čime bismo se bavile, ali nekako je to kod nas čudno, jako čudna porodica. Ja mami i tati kažem hiljadu puta, Bože vi imate četiri probisveta i hvala Bogu vi ste nas i napravili i rodili i odgajali, ali nikada od nas niste napravili loše ljude i to je ono što ja volim i kod Ane i kod nas, nikad nismo mrzeli nikoga šta god da se dešavalo uvek smo nekako gledali napred i držali smo jedni drugima leđa da bismo pričali jedni o drugima loše - rekla je Milica i dodala.

- Ona je to doživela na drugačiji način, ja sam doživela batine tako da su mene batine napravile čovekom, ja to pokušavam da naučim Stefana. Ne kao mene moja mama, ''ko tebe kamenom ti njega hlebom'', ne ko tebe kamenom ti uzmi stenu. Ako si previše dobar, svi će da te gaze. Previše ljudima verujem, dobra sam i naivna, a to mi se u životu osvetilo. Da nije tako, nikada ne bih došla u ovakvu situaciju, da prodajem svoje stvari da bih preživela. Tako da, Jelica ima svoju priču, istinu, za mene je moja mama najveći heroj - istakla je Milica ba K1 televiziji.

"Istina je da su me pogrešni izbori muškaraca skupo koštali u životu ali trudim se da se toga setim samo kada mi postave pitanje! Roditeljima sam ZAHVALNA oni jesu napravili od mene DOBROG čoveka i to pokazuju moji postupci a ja se trudim da to isto napravim o svog sina Stefana, za sve ostalo on će sam znati kako je najbolje u ovom surovom svetu mrznje! Vazno je da ne bije žene i da ih ne vređa kao ovi danasnji loši, bezdušni, iskompleksrani, lažljivi muškarci (cast izuzecima)", napisala je između ostalog na Instagramu.

Podsetimo, Jelica Dabović, nekadašnja košarkašica Crne Gore i sestra košarkašice Milice Dabović, napisala je knjige o svom teškom detinjstvu i odnosu sa ocem, nasilju koje je trpela, ispričala detalje koje do sad nisu bili poznati.

"Iz detinjstva se sećam batina samo. To je moja tragedija. Otac me je vodio na kupanje uvek na jedno mesto gde je bilo dosta kamenja. Učio me je da plivam. Tada sam se raskrvarila, majka je kući primetila i vrisnula, a ja sam počela da plačem. Onda je otac uzeo plastični češalj i počeo da me tuče do krvi", ispričala je jednom prilikom Jelica.

