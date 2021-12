REKAO MI JE DA SE SAMA OŠIŠAM ILI ĆE ME ON OŠIŠATI! Nataša Radan zbog PREVARE prolazi kroz pakao, JEZIVO PRIZNANJE! (FOTO)

Bivša zadrugarka i starleta Nataša Radan šokirala je svoje pratioce na Instagramu kada je objavila fotografiju na kojoj je ošišana do glave.

- Svi treba da naučimo da kaznimo sebe kad pogrešimo - napisala je Nataša, a potom objasnila i šta se krije iza svega.

- Jao, ništa me ne pitajte - uzdahnula je na početku poziva, a potom ispričala da je sa sadašnjim dečkom imala ozbiljan problem kada ju je uhvatio tokom dopisivanja s bivšim momkom.

foto: Printscreen

- Moj sadašnji dečko mi je uzeo telefon, video svašta i j*biga... Čula sam se sa bivšim dečkom sa kojim sam bila pre pet godina, bilo je svašta u porukama... Trebalo je krišom da odem kod njega u Švajcarsku, čuli se svaki dan. I, eto... - kaže Nataša za Pink.rs, a na pitanje da li je sama donela odluku da se ošiša do glave, dalje objašnjava:

- Sama sam skinula kosu i ošišala se, a on me je ispravljao i skinuo sve sa glave jutros. Nisam sama rešila, nego je on rešio. Trebalo je da biram da li ću sama da se šišam ili da me šiša on, pa sam izaabrala sama. Morala sam ili ja ili on, pa sam rešila sama, tako mi je lakše - ispričala je bivša zadrugarka, ističući da joj je dečko "opasan".

foto: Printscreen/Red Tv

Više joj ne pada na pamet da se čuje s bivšim momcima, a zabranjen joj je odlazak i na nastupe pevača Amar Gileta Jašarspahića, a kojim ima višegodišnju aferu.

- Ne smem sada da izlazim iz kuće, a kamoli da idem na nastupe Amar Gileta - poručila je ona na kraju razgovora.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:43 ŠOK OBRT! BIVŠI LJUBAVNICI PONOVO NA OKUPU! Nataša Radan i Amar Gile u ZAGRLJAJU, popela se na binu, a onda su PALI I POLJUPCI!