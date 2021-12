PEVAČICA U VEZI SA OŽENJENIM GENERALOM! Svi detalji nove ljubavi Marine Visković: O ovome je Saša Mirković ĆUTAO!

Nakon što je Saša Mirković u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrio da mu je jedan, kako ga je nazvao, lažni general pretio i tražio otkup ugovora poznate pevačice, svoje ljubavnice, u javnosti je nastao haos. Mnoge je zanimalo ko je misteriozni muškarac, a još više koja je pevačica u pitanju. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, reč je o Marini Visković!

Producent je izjavom zagolicao maštu gledalaca kada je nagovestio jednu od aktuelnih estradnih tajni. Voditeljki Ljiljani Stanišić ispričao je kako ga je jedan general ucenjivao i pokušao da ga zastraši, pozivajući se na svoj visoki čin. Iako smo insistirali da nam Mirković otkrije o kome je reč, on je to uporno odbijao. Ipak, kopali smo malo dublje i saznali da je glavna akterka priče Marina, koja izbegava da priča o svom ljubavnom životu.

Kako nam je otkrio naš sagovornik blizak pevačici, ona je već neko vreme u vezi sa oženjenim policijskim generalom (ime i prezime poznato redakciji), koji ima i decu i koji živi sa svojom porodicom. Ali, nije Simke! Ovaj zauzeti muškarac živi u Beogradu i navodno je jako zaljubljen u Marinu, što dokazuje i činjenica da pokušao da "otkupi" njen ugovor i na taj način prekine poslovnu saradnju sa Mirkovićem.

Njemu se nije dopalo što je Saša menadžer i producent njegove ljubavnice, a i sama Marina mu se požalila na situaciju. General joj je obećao da će to rešiti, nakon čega je kontaktirao s Mirkovićem i sreo se s njim. Bez okolišanja mu je izneo šta traži od njega, a potom ga, kako kaže izvor, pitao koja je cena da Viskovićka počne samostalno da radi. Kada mu je Saša objasnio da je u Marininu karijeru uloženo dosta novca i da već ima zakazane nastupe, a potom mu saopštio i sumu, generalu se gotovo slošilo. Tada se pokupio i ljutito otišao od njega.

Inače, Marina i ovaj muškarac su se upoznali pre nekoliko meseci, kada su se našli u zajedničkom društvu u jednom restoranu. Odmah su sevnule varnice među njima, pa su razmenili brojeve telefona i ubrzo počeli da se viđaju. Kako kaže sagovornik, on je veoma brzo odlepio za pevačicom i koristi svaki slobodan trenutak da se druži sa njom. Često ih viđaju u luksuznim restoranima u Beogradu, a intimne trenutke uglavnom provode u njenom domu. Ni Marina nije imuna na generala, o čemu se poverila prijateljima. Kako kaže, posle raskida duge veze ni sa jednim muškarcem nije bila tako prisna i bliska.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Kurir.rs/ Lj. Stanišić - J. Stuparušić

Pukla tikva

Bila verena za Mirka Vukovića

Marina je pre dve godine raskinula vezu s Mirkom Vukovićem, s kojim je bila devet godina i za koga se verila. Iako nije želela da otkriva razlog rastanka, pevačica je tada priznala da joj to teško pada.

foto: KURIR

- Uopšte mi nije lako, to je proces koji mora da prođe. Dugo smo bili zajedno, sada sam fokusirana samo na sebe - radim na novom albumu i to mi je trenutno glavna preokupacija. Ljubav me ne zanima - rekla je ona prošle godine.