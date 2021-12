SKROZ NEOČEKIVANO! MARINA GAGIĆ POSTAJE VODITELJKA! Dobila ponudu za posao, Darku neće biti SVEJEDNO

Bivša verenica Darka Lazića, Marina Gagić odlučila je da se preseli u Beograd sa naslednikom Aleksejem i to zbog poslovne ponude koju je dobila.

Marina uveliko traži stan u prestonici u koju planira da se sa sinom Aleksejem doseli do kraja godine, a glavni razlog za ovu odluku je, pored alimentacije, i poslovni angažman.

foto: Printscreen/Instagram

- Marina je prihvatila poslovnu ponudu da bude voditeljka na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Ona je ponudu dobila pre dva meseca, ali nije bila sigurna da je spremna da se preseli u Beograd. Međutim, kada je Darko izjavio u sudu da traži duplo manju alimentaciju za sina u odnosu na ćerku, i to samo zato što on živi na selu, ona je prelomila i prihvatila ponudu - govori izvor blizak Gagićevoj za Telegraf.rs i dodaje:

- Ona uveliko traži stan i priprema emisiju. Novac joj je preko potreban jer su svi troškovi oko deteta spali na nju i njenu porodicu, dok sud ne donese odluku o visini alimentacije. Pored toga, Darko više neće imati izgovor za smanjenje traženog iznosa za dete.

foto: Printscreen/Instagram

Marina planira i da upiše sina u vrtić u Beogradu, početkom sledeće godine.

- Istina je da tražim stan i da ću se uskoro sa sinom preseliti u Beograd. Troškovi oko Alekseja spali su na moju prodicu, što ne mogu više da dozvolim. Dobila sam dobru poslovnu ponudu koju ne smem da propustim jer je pitanje da li će mi se više ukazati - rekla je Marina a na pitanje da li je na tu odluku imao uticaj Darkov zahtev za smanjenje alimentacije zbog toga što Aleksej živi na selu ona je rekla:

- Nisam o tome razmišljala kada sam donosila odluku. Poznavajući ga, on opet naći neki razlog da traži smanjenje alimentacije. Ali sve to ide njemu na dušu, jednog dana će svom detetu sam morati da objasni zašto je pravio razliku između njega i njegove sestre i to će mu biti veća kazna od svake sudske odluke.

Inače, Marina će raditi emisiju koja se bavi kuvanjem, a upravo je to nešto što su ona i Darko zajedno radili dok se nisu razišli.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Telegraf

