PRE 7 GODINA UDARIO JE AUTO, JEDVA JE PREŽIVELA! Ruža Rupić se prisetila STRAVIČNOG događaja i poručila: To me je zauvek PROMENILO

Pevačica i jutjuberka Ruža Rupić pre 7 godina doživela je stravičnu saobraćajnu nezgodu, kada ju je automobil udario, a danas je svojim pratiocima otkrila koliko je zahvalna što je sačuvala živu glavu.

- Pre 7 godina me je udario auto i to mi je najbolja stvar kada gledam 7 godina kasnije koja mi se desila u životu. Taj dan je promenio mene, gledanje na stvari na život, na sve. Pre 7 godina sam shvatila da je život kratak i da te danas ima. sutra nema i da ako nešto želiš u životu, treba da kreneš sad i odmah jer sutra može da se desi da nemaš priliku za to. Zauvek ću da pamtim 1.12.2014. godine, jer da nije bilo tog dana, ne bi bilo ni svega ovoga što ja jesam danas - napisala je Ruža na svom Instagram nalogu.

Ruža je svojevremeno otkrila detalje nezgode:

– Udario me auto jer sam pretrčavala ulicu. To je moja strašna greška i apelujem na sve da to nikako ne rade jer to može da vas košta života. Svi su me učili to ali ja nisam razmišljala, ja sam takva, dok ne udarim glavom u zid ne naučim! Ali vi nemojte tako, naučite iz mojih grešaka. Ja posle toga nikad to nisam uradila, opametila sam se. Sve u svemu, polomljena mi je bila ključna kost, nadlaktica i prvo rebro, dugo je trajao oporavak ali trudila sam se da se oporavim što pre. Nikada nisam pravila žrtvu od sebe nego sam verovala da mogu da se oporavim što pre, i tako je i bilo – rekla je Ruža tada za Alo.

