MOĆNIK IZ HRVATSKE BACIO OKO NA SANDRU AFRIKU! Oženjeni otac dvoje dece i dečko Ive Grgurić raspitivao se o pevačici, Iva ODLEPILA

Iva Grgurić je poludela od ljubomore kada je njen dečko bacio oko na pevačicu Sandru Afriku.

Grgurićeva je mesecima u vezi s imućnim hrvatskim biznismenom koji pokušava da osvoji atraktivnu pevačicu.

Naime, prema rečima dobro upućenog izvora, starleta je već izvesno vreme u vezi sa moćnim hrvatskim biznismenom koji voli da švrlja, pa uz to što je oženjen, na sve načine pokušava da osvoji Sandru.

- Iva je već mesecima u vezi sa jednim moćnikom iz Hrvatske. On je vrlo imućan biznismen koji ispunjava sve njene hirove i pruža joj život na visokoj nozi kakav ona voli. Budući da se Grgurićeva nakon Zadruge 4 preselila u Beograd, svaki put kada treba da se vidi sa dečkom, on iz Hrvatske pošalje privatan avion po nju. Kupuje joj skupocene poklone, vodi je na razna luksuzna mesta i obasipa pažnjom - objasnio je na samom početku naš izvor, i otkrio da bi njihov odnos bio idiličan da Ivin dečko, uz to što je oženjen, nije slab na poznate cice.

- Zbog lagodnog života Iva je zažmurila na to što je on oženjen i što ima dvoje dece. On od nje nije krio da je u braku, ali su problemi u njihovoj vezi nastali kada je bivša zadrugarka otkrila da ni njoj dečko nije veran. Problem je nastao kada mu se dopala Sandra Afrika. On je najpre počeo da se raspituje za pevačicu preko zajedničkih poznanika. Iva je to saznala, ali na početku nije pridavala značaj celoj situaciji jer je mislila da je u pitanju samo trenutni hir njenog nevernog dečka. Međutim, vreme je prolazilo, a njegovo interesovanje je postalo sve veće zbog čega se Iva naoštrila i odlučila da uzme stvari u svoje ruke - ispričao je sagovornik za Alo.

Sandra nimalo nije marila za udvaranje Ivinog dečka, ali Grgurićeva to nije mogla da shvati. Besnela je od ljubomore svaki put kada bi njen dečko otišao na Afrikin nastup i po svaku cenu je želela da se osveti pevačici. Zarekla se da će joj kad-tad preoteti momka, iako Sandri ne pada na pamet da bude sa hrvatskim biznismenom - ispričao je izvor.

