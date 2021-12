SUMANUTO JE DA SAD PRAVIMO SVADBU: Kilibarda otkrila PRAVI RAZLOG zbog kog Banetu još nije rekla DA

Voditeljka Marija Kilibarda već neko vreme uživa u ljubavnoj vezi sa Branislavom Vučelićem, sinom predsednika FK Partizan Milorada Vučelića i glumice Ljiljane Dragutinović, a zajednički život su gotovo već započeli.

Iako Marija i njen izabranik već duže vreme žive pod istim krovom, voditeljka je istakla kako joj ne pada na pamet da se venčava za vreme pandemije korona virusa, ali da je brak prirodan i logičan epilog odnosa jednog para kojeg povezuju bliskost i osećanja, pisala je nedavno "Glorija".

Svi mediji uveliko pričaju o budućem venčanju sa Banetom Vučelićem, a evo kada će reći sudbonosno “da“

- I ja sam iz novina saznala da spremam venčanje. Nije mi to baš prijalo, jer niko od kolega me nije pozvao da proveri informaciju. Oko nas ljudi umiru, izgubili smo bliske prijatelje u uvoj pošasti i potpuno je sumanuto da sada razmišljamo o venčanju. To ne znači da ne želimo i da se neće desiti.

