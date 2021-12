TANJA PREDALA PAPIRE ZA RAZVOD BRAKA, DUŠAN POBESNEO? Savićeva rešila da stavi tačku na sve, a on joj preti iz AUSTRALIJE

Pevačica Tanja Savić šokirana je napadima od strane još uvek zakonitog supruga Dušana Jovančevića koji iz Australije preti da će je "raskrinkati", a ona je sada navodno zvanično podnela papire za razvod braka.

Kako piše "Svet", glavni razlog za blaćenje je Dušanov bes zbog Tanjinog zahteva za razvod braka.

foto: ATA Images

- Iako Tanja ćuti, sve je to pogađa. Zbog dece ne želi da se oglašava, jer na jedan njen odgovor, on će da saspe novu kofu g**ana i tako u nedogled. Njeni sinovi uveliko koriste tablete, telefone, sve informacije su im dostupne ma koliko ona pokušavala da ne saznaju šta tata priča o mami. Sad je krenuo u kampanju protiv Tanje jer je saznao da preko suda traži razvod braka. U Australiji u taj proces može da se krene tek kada se ispuni “brdo” nekih uslova, a jedan od njih je i da minimum godinu dana supružnici ne žive zajedno. Tanja je Dušana napustila pre godinu i po, pa je i to ispunila. On je bio ubeđen da će moći da je vrati i da nastave zajedno, međutim ovo ga je baš šokiralo. Sad vidi da je zaista svemu došao kraj, pa je iz nemoći i besa pljuje u javnosti. Ne znam kako ne misli bar malo na svoju decu nego mu je lična osveta ispred svega - ispričao je izvor koji dodaje da se Dušanu nije dopalo ni to što je Tanja decu upisala u državnu školu u Smederevu.

- Oni su na njegov zahtev morali da idu u internacionalnu, da bi kad porodično pređu u Australiju deca mogla po istom programu da nastave školovanje. Međutim, sad kad je izvesno da su sinovi pod Tanjinim starateljstvom, ona ih je upisala u običnu školu koju pohađaju i sva druga deca. Dušan šizi zbog toga, ali ne može ništa tu da promeni. Jedini ventil mu je da vređa Tanju, što svaki dan radi - zaključio je izvor.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Svet/M.M.

