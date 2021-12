BUKTI RAT PEVAČICE I MENADŽERA! Marina: Mirković me ucenjuje za 400.000 €! Saša: Mora da je opet pomešala TABLETE I ALKOHOL!

Gostovanje Saše Mirkovića u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji prošlog vikenda izazvalo je nesvakidašnji potres na javnoj sceni i o tome se još piše i priča.

foto: Nemanja Nikolić

Dovoljno je bilo da producent u jednoj rečenici pomene da je "jedna pevačica pokušala da ga zastraši oženjenim ljubavnikom koji je po profesiji general", nakon čega su mnogi počeli da nagađaju i kojoj osobi je reč. Kurir je juče otkrio da je u pitanju Marina Visković, nakon čega se ona oglasila i iznela svoj deo priče.

Sve negira

- Sa gospodinom Sašom Mirkovićem potpisala sam ugovor pre nekoliko meseci, a on nijednu stavku ugovora nije ispunio. U moju karijeru nije jedan cent uložio, nikakvu korist nisam ostvarila, naprotiv, naneta mi je materijalna a sada i moralna šteta od njega. Znači, još jednom odgovorno tvrdim da jedan dinar od gospodina nisam uzela. Kada sam videla da interes za dalju saradnju ne postoji, zamolila sam ga da stavimo tačku na dalje poslovanje, što je on odbio, uz obrazloženje da mu dugujem 400.000 evra. S obzirom na činjenicu da ovo nije robovlasničko društvo i da ne postoji osnova za dugovanje od četiri, a kamoli 400.000 evra, rešila sam da stanem na put ucenama i potražim pravdu na sudu - napisala je pevačica i osvrnula se na njenu navodnu aferu sa oženjenim generalom.

foto: Printscreen/Instagram

- Što se pomenutog generala u tekstu tiče, to je moj porodični prijatelj koji može otac da mi bude i s kojim sam na vi. Kao prijatelj moje porodice obratio se gospodinu Mirkoviću ljudski, uz želju da pomogne meni i mojim roditeljima, što je dotični odlučio da iskoristi u marketinške svrhe. Medije ću nakon završetka sudskog postupka obavestiti o svim detaljima presude, kao i strahovitim ucenama i udarima na moju ličnost i porodicu, uz zastrašivanje i pozivanje na predstavnike vlasti ove države - navela je Marina.

foto: Kurir televizija

Ostaje pri svome

Nakon njenog obraćanja pozvali smo Mirkovića, koji je ostao pri onome što je već rekao.

- Očigledno je Marina pomešala opet alkohol i tablete. Dosad se nisam bavio njenim privatnim životom ni na koji način, ali jesam profesionalnim. I onog trenutka kad je pomislila da može da radi divlje nastupe i uzima keš meni iza leđa, bez ugovora, faktura i plaćenih poreza, rekao sam joj da to ne piše u ugovoru. Umesto da se smiri, ona je pribegla tome da me pozivaju lažni generali koje je postavila Dijana Hrkalović da pokušaju da me zastraše. Očigledno Marina misli da zato što ima novog "dečka", kako ona kaže, može da radi šta hoće. Vreme mašina za mlevenje ljudskog mesa u Srbiji je prošlost, tako da bih joj posavetovao da ode u svoju producentsku kuću i pokuša na svaki način da se izvini, inače će pravni tim "Hajpa" stvarno podneti tužbu protiv nje - izjavio je Saša i napomenuo da će izneti sve što zna o Viskovićevoj ako ga bude izazvala.

foto: Kurir televizija

- Ja sam menadžer samo Aci Lukasu, a svi ostali izvođači u "Hajpu" imaju svoje menadžere, koji se bave njihovim karijerama. Ne bih voleo da me Marina isprovocira da iznesem svu istinu o njoj i njenom "porodičnom prijatelju", kog je upoznala nekoliko dana pre njegovog dolaska kod mene na posao i predstavio se kao njen dečko - zaključio je on.

foto: Kurir

J. Stuparušić - Lj. Stanišić / foto: Damir Dervišagić

Bonus video:

02:27 TO JE SULTAN, NAJBOLJI MADONIN DRUG! Marina Visković progovorila o vezi sa BOGATAŠEM iz Emirata!