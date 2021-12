OPASNA SARA JO! Buba Koreli je prozvao, a pevačica ga javno ponizila zbog eksplicitne scene DRAGO MI JE DA SU ME ŽENE RAZUMELE!

Koliko je pevačica Sara Jo mlada i lepa, toliko je i opasna, a to je demonstrirala na bosanskom reperu Amaru Hodžiću, u javnosti poznatom po nadimku Buba Koreli.

Instagram rasprava, podsetimo, počela je pitanjem repera da li je Sara Jo velika zvezda, a sve zbog najave gradskih zvaničnika da će zajedno sa Jelenom Karleušom i Marijom Šerifović nastupiti na dočeku Nove godine u Beogradu.

Pevačica je tada odgovorila da je Hodžiću bolje "da ne priča o veličinama", aludirajući na eksplicitnu fotografiju polnog organa koju je Buba Koreli prethodno objavio na Instagramu.

Sara Jo je ovog puta poručila da je sve rekla.

"Sve je rečeno, kratko i jasno, to je najbolji način, ne bih imala šta da dodam", poručila je pevačica.

Sara Jo je zadovoljna što su žene stale na njenu stranu i što je poruka protumačena kako je trebalo.

Talentovana pevačica pažnju je trenutno posvetila uvežbavanju novogodišnjeg nastupa.

"Radimo na tome, iskoristićemo do poslednjeg dana da to bude nešto najbolje što ću pružiti publici. Nova godina ima posebnu težinu, tako da ćemo dati sve od sebe ekipno da to bude na nivou", poručila je Sara Jo.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:32 POD LUPOM DEJANA MILIĆEVIĆA: Kakva je to dinastija haljina i mokra kosa SARE JO