EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO! ONA ĆE VODITI RIJALITI BAR! Jelena obećala spektakl i dobru ZABAVU: Spremna sam da budem i LOŠ policajac!

Voditeljka Jelena Nikolić, poznatija kao Kontrakulturna, već drugu sezonu uspešno vodi emisiju "Kontrašou", koja se emituje na Kurir televiziji, a u kojoj je ugostila neke od najvećih imena s naših prostora. Ipak, pred njom je sada novi izazov - dugo iščekivani rijaliti "Bar", čiji će biti domaćin!

Nakon tri dana kastinga u novembru, za ovaj dosad neviđeni projekat u Srbiji i regionu prijavilo se nekoliko hiljada ljudi. Međutim, samo 16 njih biće deo rijalitija "Bar", čije emitovanje startuje sredinom decembra! Voditeljka programa Jelena Nikolić u intervjuu za Kurir otkriva da je veoma uzbuđena zbog novog angažmana i gledaocima obećava vrhunsku zabavu.

- Očekujem spektakl. Mislim da će učesnici imati sjajan zadatak. Tokom karijere radila sam kao PR i ivent menadžer mnogih beogradskih klubova. Mislim da se u baru dešavaju najluđe, najproblematičnije, najiskrenije ljudske priče - to očekujem.

Na ovom projektu se dugo radilo i pripremalo do tančina. Da li si očekivala da će produkcija rijalitija "Bar" baš tebe odabrati da budeš domaćin?

- Očekivala sam, naravno. Ja nisam skromna nikada kad je reč o poslu. Sve što radim, trudim se da radim srcem, a ekipa koja me bira je to verovatno prepoznala. Bitno je da voditelj ovog šoua bude spontan i iskren, tako ćemo dobiti isto to od učesnika.

Postoje li neke posebne pripreme pred predstojeći šou?

- U suštini se trudimo da se uigramo i budemo spremni za sve potencijalne situacije. Što se mene tiče, spremna sam.

Da li ćeš biti dobar ili loš policajac? Hoćeš li biti stroga prema takmičarima?

- Biću njihov savetodavac. To ionako stalno radim u životu. Volela bih da slušam o njihovim odnosima, problemima, strahovima. Trudiću se da budem dobra i stroga.

Šta misliš o rijaliti programima?

- Da imaju mnogo problema. Ne sviđa mi se što su postali mnogo ekstremni i to što učesnici često ne rade ništa konkretno, niti imaju kvalitetne zadatke. Sviđa mi se što u ovom rijalitiju učesnici idu na posao i rade.

Da li si ti imala ponude za učešće u nekom rijalitiju? Postoji li iznos za koji bi ušla?

- Imala sam ponude nekoliko puta, ali ne bih ušla. Ne postoji iznos, ali, iskreno, rijaliti sličan "Baru" je jedina opcija na koju bih pristala.

Već drugu sezonu uspešno vodiš emisiju "Kontrašou" i u tom formatu si na svom terenu. Koliki izazov ti je rijaliti "Bar"?

- Ogroman, ali zato mi se i dopada. Uživam u tome da neprestano napredujem u svemu što radim. S druge strane, ne bojim se, nemam malo iskustva. Projekat "Bar" je projekat u koji veruju moji saradnici - ja ću dati sve što od mene očekuju, a kao i uvek, očekuju mnogo (smeh).

Kako ti se dopada rad na televiziji? Da li ti je to omiljeni format u novinarstvu ili bi volela da se oprobaš i u nekom drugom obliku ove profesije?

- Volim televiziju, ona je posebna vrsta ljubavi. Isto tako, želja mi je da se u nekom trenutku oprostim od nje i posvetim radu iza kamere. Vreme je da se ne šminkam ovako često (smeh).

Mnogi komentarišu kako ti živiš brz i urban život. Kako izgleda jedan tvoj dan?

- Naporno, živo. Jedem uvek u isto vreme i to je nešto čega se držim, treniram, radim, radim i radim.

Postoji li neka javna ličnost koju bi volela, a nikako ne uspevaš da ugostiš u "Kontrašouu"?

- Biću kratka: Jelena Karleuša.

O hejterima s Tvitera Biram da me ne dotiču loši komentari Vrlo si aktivna i popularna na društvenim mrežama. Ipak, ima i onih negativnih komentara, posebno na Tviteru. Kako se nosiš sa lošim komentarima? View this post on Instagram A post shared by KONTRAKULTURNA (@kontrakulturna) - S obzirom na to da sam svesna da ono u šta uložim svoju energiju i vreme uvek probudi u meni emociju, biram da me loši komentari ne pogađaju. Sebe i svoju dušu hranim isključivo lepim i dobrim stvarima, tako da me tuđe nezadovoljstvo, negativnost i nesreća, koji isijavaju iz hejt komentara, ne dotiču.

Ne daje se na tacni Imam dečka, ali ne pričam o tome Malo se zna o tvom privatnom životu. Zbog čega? View this post on Instagram A post shared by KONTRAKULTURNA (@kontrakulturna) - Ne mislim da se malo zna, trudim se da ne pričam samo o tome. Posao je meni veoma važan. Trudila sam se da karijeru gradim svojim radom, poznajem šoubiz, ali vagam da ne preteram s privatnim detaljima. Da li imaš partnera? - Da.

