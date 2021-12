KSENIJA PAJČIN DANAS BI NAPUNILA 44 GODINE: Pevačici je dečko oduzeo život, a o jezivom detalju na njenoj ruci i dalje se priča

Preminula pevačica Ksenija Pajčin danas bi napunila 44 godine.

Pevačica je sa poznatim manekenom Filipom Kapisodom imala burnu vezu, punu skandala, da bi se na kraju, 16. marta 2010. godine desila tragedija koja je sve potresla.

Tela Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode pronađena su 16. marta 2010. godine u pevačicinom stanu na Voždovcu. Kako su ubrzo nakon ubistva otkrili izvori bliski istrazi, Filip je, nakon što je usmrtio Kseniju na samom izlazu iz stana, pucao sebi u usta. Spekulisalo se o tome da su se svakodnevno svađali, a razlog njihovih sukoba, kako se pričalo, bila je Filipova ljubomora.

Ksenija i Filip upoznali su se u julu 2008. godine u Crnoj Gori, a ljubav je planula na prvi pogled.

"Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam", pričala je tada Ksenija.

"U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi", ispričala je ranije za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.

Samo nekoliko dana pred tragediju, Ksenija se u poslednjem televizijskom gostovanju u emisiji "Vi pitate", pojavila sa modricama na ruci, zbog čega se i danas nagađa da je Kapisoda svoju devojku fizički zlostavljao.

Tragično nastradala pevačica Ksenija Pajčinu u svojoj muzičkoj karijeri imala je mnogobrojne hitove u kojima su uživale pretežno mlađe generacije tokom devedesetih i dvehiljaditih godina.

