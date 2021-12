JOVANA I SALE SU PRE KRAHA BRAKA BILI KOD TERAPEUTA: Ovako su govorili pre razvoda, a Sale je ženi jedan POROK žestoko ZAMERAO!

Pevač Aleksandar Cvetković (Sale Tropiko) i pevačica Jovana Pajić, potvrdili su za medije da se razvode posle 10 godina braka.

Jovana i Sale su 2020. godine gostovali u emisiji "Quiz" na IDJTV, gde su govorili o svom odnosu i otkrili detalje braka. Oni su tada priznali da su išli kod psihoterapeuta kako bi bolje upoznali jedno drugo.

Pevač je istakao da ga je pre svega radoznalost odvela kod terapeuta.

- Zato što smo ljudi koje sve zanima u životu, mene pogotovo. Zato što smo radoznali i zato što smo hteli da vidimo šta se to zapravo događa, na koji način ti ljudi koji dobro obavljaju svoj posao mogu da ti razotkriju sebe, da malo bolje upoznamo sebe. To je bio razlog, pa do nekog apgrejta ličnosti - rekao je on.

- Neki naši bliski prijatelji su išli kod psihoterapeuta i mi smo na njima primetili lepu i dobru promenu. Oni su nam svojim primerom zagolicali maštu da odemo i mi. Čisto da pospešimo i poboljšamo sebe na neki način. Nebitno je da li neko ima problem, osvešćen ili neosvešćen, ali svakako će tim postupkom neka nova dimenzija da se otvori - dodala je pevačica.

Sale Tropiko je u emisiji otkrio i da mu smeta to što Jovana puši, nakon što ga je ona pitala koje loše navike bi on želeo da se ona odrekne.

- Odvratan porok, čak i ona veštačka - istakao je pevač.

- Moje su gore od njegovih, a iste su. Kad on puši nije strašno, ali kad ja zapalim propast - primetila je Pajićeva.

Jovana se takođe prisetila početka njihove romanse i trenutka kada je Sale upoznao njene roditelje.

- Strašno. Upoznao ih je tako što sam ja bila u jednom rijalitiju. Zapravo, mi smo se zabavljali nepuna dva meseca pre nego što ću ja ući u taj rijaliti. Moji roditelji nisu znali da imam dečka. Poznavali su ga jer smo radili zajedno i nisu znali da smo momak i devojka. Za tri i po meseca, koliko sam ja tamo boravila, on je sam otišao na vrata, odnosno kod mojih roditelja, pozvonio sa flašom rakije i rekao: 'Dobro veče, ja sam Jovanin dečko, i došao sam da gledamo "Farmu" zajedno.' Kad sam izašla, doživela sam šok i videla da je domaći kao njihov sin. Mene su komotno sa njim zamenili, tako da sam taj neprijatan deo upoznavanja i te treme preskočila - rekla je ona, a pevač je potvrdio njenu priču.

