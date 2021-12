OVAKO JE IZGLEDALA LJUBAV JOVANE JEREMIĆ I VOJISLAVA: Njegova majka ih je spojila, pratio ih je SKANDAL, a oprostila je i PREVARU?

Voditeljka Jovana Jeremić obavestila je javnost da se razvodi od muža Vojislava Miloševića.

foto: Kurir

Jovana je sa njim provela četiri godine u braku i sa kojim ima ćerkicu Leu.

Vezu Jovane i Vojislava svojevremeno je pratio jedan skandal. Još dok se nisu venčali u medijima se pisalo kako je Vojislav prevario Jeremićevu, ali da mu je ona to oprostila. On je svojevremeo istakao i kako je došlo do njihovog upoznavanja, a onda i veridbe.

- Moja majka je "krivac" za naše poznanstvo i brak, s obzirom na to da je ona strastveni gledalac "Parova". Ona je meni uvek sugerisala da postoje devojke koje su dobre, obrazovane i visprene kao, na primer, Jovana, a zvala me je jednom prilikom i da je vidim na TV-u. Kada je trebala da ode u penziju, želeo sam da je iznenadim, ali nisam znao šta da joj kupim jer ona zaista ima sve. Onda sam se setio da bi majka uživala da bude u društvu svoje zvezde Jovane Jeremić. Kontaktirao sam je, predstavio se ko sam, i objasnio joj da su moje namere striktno poslovne, odnosno da je upoznam sa majkom, kako bi uživale u večeri. Jovana je odmah prihvatila poziv i bila je veoma profesionalna - ispričao je svojevremeno Vojislav, a Jovana je istakla da je u njhovom odnosu bilo svega i svačega, a kako se navodilo tada, ona mu je prešla preko prevare:

foto: Printscreen/Novo jutro

- Bilo je tu svačega. Meni je bitno da sam ja tu bila čista do kraja. Ja sam uvek iskrena i zato nemam problema. U toj priči nisam napravila grešku i ponosna sam na to. Ja sam prešla preko jedne stvari jer nisam želela da žrtvujem ljubav. Tu su se umešali neki ljudi koji su želeli da uruše moju sreću u datom trenutku - poručila je voditeljka tada.

- On nije bio svesan sa kim se zabavlja, ja sam mnogo opasna žena. Obnovili smo celu priču, trebalo je vreme samo da sumiramo utiske. Lako je uništiti nešto ali treba naći pravu ljubav. Mene treba izdržati. Ja tada nisam mogla da verujem da se on meni nije javio na telefon, on koji je zeznuo stvar - izjavila je Jovana svojevremeno.

foto: Instagram Screenshot

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:09 JEDNA JE JOVANA JEREMIĆ! Voditeljka gore zakopčana, a dole sevnule gole butine MNOGIMA POMUTILA RAZUM