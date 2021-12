LUKAS OPLEO PO VISKOVIĆEVOJ: Marina duguje pare Mirkoviću! Jurila je mene da snimamo DUET! Ona je POLUAFIRMISANA pevačica!

Već danima srpsku estradu potresa rat koji vode Marina Visković i Saša Mirković, a sada se u raspravu uključio i Aca Lukas. Folker smatra da je pevačica napravila veliku grešku što nije ispoštovala ugovor koji je potpisala sa estradnim menadžerom, te da joj je on učinio uslugu što ju je primio u svoju produkcijsku kuću.

foto: Ana Paunković

Otkako je krenulo javno prepucavanje između Marine i Saše, brojne javne ličnosti zauzele su svoju stranu. Jedan od njih je i Lukas, koji je podržao menadžera i u razgovoru za Kurir izneo svoje viđenje cele situacije. Kivan na Marinu

foto: Nemanja Nikolić

- Smatram da je Mirković u pravu jer sam svedok svih događaja, kada je taj čovek (general) dolazio i slao poruke da urgira za Marinu. Mi pevači imamo problem, mislimo da će nam istaknuti menadžeri postići poboljšanje karijere, da smo već velike zvezde, što nije tačno. Mnogo zavisi od nas. I onda, kada počnemo saradnju s takvim ljudima, potpisujemo ugovore, ali se zaboravlja jedna stvar. Pored toga što menadžer ima obavezu da od tebe napravi veliku zvezdu, što ti misliš u svojoj glavi, i pevači treba da preuzmu neke obaveze po tim ugovorima. Ako su potpisali ugovor, treba da sve rade s tim menadžerom, da imaju neku odgovornost - počeo je Lukas i otkrio da je Marini najveća želja da snimi duet s njim, te da je zato i otpočela saradnju s Mirkovićem.

foto: Printscreen/Instagram

- Neću da ulazim u njeno prepucavanje na Instagramu, ali napadi su besmisleni, kao i to da joj je neko pretio. Letos je imala dosta posla, a nekoliko puta je i sa mnom išla na tezgu. Marina treba da shvati da je bila gost kod mene na koncertima, dva puta u Areni i jednom na Marakani, zahvaljući Mirkoviću. Svaki put je on bio organizator i ja sam ga namolio da je pusti, na urgiranje prijatelja. To nije znala da iskoristi. Postoji i drugi problem. Očigledno je došla u "Hajp" jureći Acu Lukasa da snime duet. To je neka njena fikcija. Nije joj bilo važno šta će, gde će i kako će, samo da snimi duet sa mnom, misleći da je to vrhunac njene karijere, što opet nije tačno - oštar je bio Aca.

Pomogli joj

Lukas se osvrnuo i na komentare Edite, koja je stala u odbranu koleginice.

foto: ATA Images

- Dočekane su na televiziji Hajp kao velike zvezde, iako to nisu. Nije to u redu. Editu poznajem, čudan je njen potez. Marina se žalila da Mirković nije u nju uložio. Kako nije? Dovoljno je što je uložio svoje ime da se ti pojaviš, da si u toj ekipi. Koliko košta gostovanje na koncertu pred 70.000 ljudi jedne poluafirmisane, da ne kažem neafirmisane pevačice? Nije ona velika zvezda da sebe stavlja u takav kontekst. Ona se nešto obraća Srbiji, to je van pameti. A ti generali, to su devedesete godine, hajde da probamo na silu. Toga nema više. To su poslednji trzaji nekih struktura koje su još uvek u državi i policiji i koje pokušavaju da urade nešto na onaj polulegalan, polukriminalan fazon - kaže on i dodaje da Mirković zasigurno nije iz svoje koristi počeo saradnju s Viskovićkom.

foto: Kurir

- Niko nije uzeo Marinu Visković da je izvaćari za pare. Ona za života nije zaradila para koliko mi imamo za pre podne. Nije ona taj objekat, niko na njoj ne bi mogao da profitira, nije joj cena takva. U svakom slučaju, mnogo bi više dobila ona nego Mirković. Ali ostaneš u toj nekoj Ibarska magistrala priči. Lepše je otići u neku kafanu sa tri stola nego da radiš ozbiljan posao - završava Lukas.

foto: Damir Dervišagić

