I DALJE IMA SUZA, IMA EMOCIJA... Rule ne krije TUGU zbog gubitka velikog prijatelja, evo koje Džejeve savete će ZAUVEK PAMTITI

Zoran Jagodić Rule je poznat kao klavijaturista Džeja Ramadanovskog, ali i kao njegov blizak prijatelj i dugogodišnji saradnik. On se danas pojavio na Novom groblju, kako bi prisustvovao jednogodišnjem pomenu i odao počast muzičkoj legendi.

Na samom početku razgovara za Pink.rs, Rule je otkrio kako se oseća nakon godinu dana otkad nas je Džej iznenada napustio.

foto: Jovan Mladenović, Damir Dervišagić

- Evo već godinu dana bez Džeja... Ali, on je tu sa nama, uvek prisutan. Došli su svi za njega danas, prijatelji sa Dorćola i sa strane, da ispoštuju ovaj običaj. Veliki gubitak, zaista. Ja sam sa njim proveo četvrt veka i nedostaje mi da se čujemo, da pričamo, da se dogovaramo... Neki savet da mi da. U principu, šta god da je rekao, uvek je bio u pravu, iskusan je bio, mnogo je toga prošao, ta ulica... To je veliki fakultet - priča Rule.

Jagodić je priznao da mu je Ramadanovski često davao savete.

- Da sad ne idem na šalu, ali davao mi je mnogo saveta. U vezi posla najviše, mada sada je ova situacija kakva jeste, i on je zakačio prvi period korone i ne znam kako bi se snašli u ovoj situaciji, niko nije to očekivao. Ipak je on navikao da svaki vikend, kao i mi svi, da se drižimo sa publikom - kaže on, pa dodaje da nedostajanje za Džejom nije prestalo.

- Fali nam stalno, naravno. Uvek je cela ekipa na okopu u kafiću, i sad ćemo sesti u njegovu čast, sedimo, pričamo doživljaje, smejemo se, a on je, naravno, tu sa nama prekoputa na zidu i stalno je sa nama, pa malo i sa njim pričamo. Ulica Cara Dušana je bilo njegovo mesto, odatkle smo uvek kretali, pili kafu pred put - priča Rule.

foto: Jovan Mladenović

Na pitanje da li i dalje zaplače kada pomisli na svog velikog prijatelja, Zoran je bio iskren, te otkrio da i dalje često pusti suzu.

- I dalje ima suza, ima emocije... Ali on je bio takav, kad god bi neko zaplakao, ne bi to voleo. Bio je veseo, sve je okretao na šalu, uvek je mogao da zaigra i nasmeje sve - kaže Džejov prijatelj, pa dodaje da je Marija, Džejeva ćerka, nasledila talenat od oca i da će uskoro zaploviti pevačkim vodama:

- Marija radi to poslednjih par meseci, uradila je par nekih pesama. Prošlo je godinu dana, pa će biti nešto novo i oko toga, krenula je da peva. Ima u Mariji Džeja, ali neka bude i pola tate i biće super - zaključuje Rule.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

00:47 POMEN DŽEJU RAMADANOVSKOM NA NOVOM GROBLJU: Porodica se okupila da oda počast legendarnom pevaču, tu je ADIL i ćerke ANA I MARIJA