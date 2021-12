NA SAHRANI CELA ESTRADA, A NA POMENU NIKO: Evo zašto kolege nisu došle na godišnjicu smriti Džeja Ramadanovskog, TUGA

Na Novom groblju održan je pomen pevaču Džeju Ramadanovskom, koji je preminuo 6. decembra prošle godine.

Njegovi najbliži okupili su se kako bi mu odali počast, a na veliko iznenađenje, mnogi njegovi prijatelji i kolege nisu se pojavili na održavanju godišnjice.

foto: Damir Dervišagić

Iako je na Džejovoj sahrani bilo mnogo poznatih ličnosti, danas se niko nije pojavio, sem par kolega. Sada su se neki oglasili i otkrili razloge zbog kojeg nisu došli.

Pevačica Goca Božinovska za Republika.rs otkrila je da joj je jako teško palo, što nije mogla da prisustvuje pomenu.

foto: Printscreen/Pink

- Jako mi teško pada, što danas nisam mogla da dođem da godišnjicu smrti mom velikom prijatelju. Duša me boli. Ceo grad je zatvoren, i to je razlog zbog kojeg danas nisam mogla prisustvovati na memorijalnom skupu. Verujem i da je to razlog, zbog koje i drugi nisu mogli doći - rekla je Goca Božinovska.

S obzirom na to i da je Lepa Lukić bila u jako prisnim odnosima sa proslavljenom m uzičkom legendom, ona je priznala da nažalost nije ni znala da se danas održava pomen:

- Ja uopšte nisam ni znala da je danas pomen Džeju Ramadanovskom. Niko me nije obavestio, da sam znala, odmah bi sve obaveze obustavila i došla bih. Otićiću da mu zapalim sveću, a to ne mora da bude ni za godišnjiću, ni za pomen. To ću uraditi za moju dušu, jer sam ga mnogo volela - tvrdi Lepa.

foto: Pritnscreen

Sa druge strane Era Ojdanić, nam je otkrio, da nažalost nije mogao da prisustvuje zbog poslovnih obaveza:

- Imao sam volju i želju da dođem, srce mi je bilo sa njim, ali nažalolst imao sam poslovnih obaveza, koje su me omele u toj želji, nažalost nisam mogao da ih odložim - tvrdi Era Ojdanić.

foto: Printscreen/Premijera

