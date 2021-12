ZAHVALNA SAM ŠTO SAM UPOZNALA DRAŠKA STANIVUKOVIĆA! Velika ispovest Kije Kockar o gradonačelniku, RAZVODU i selidbi u TURSKU!

Kija Kockar ogolila je dušu i bez zadrške progovorila o svom privatnom životu. Kija je priznala da je nakon razvoda opreznija prilikom izbora partnera, objasnila je u kakvim je odnosima sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, ali je otkrila i da ne planira da još dugo živi u Srbiji.

Naime, iako je trenutno na vrhuncu karijere, Kija sebe i dalje vidi kao svetskog putnika zbog čega razmišlja da dalji život nastavi u Turskoj, gde je nedavno kupila nekretninu.

Kija je za Alo otkrila da uskoro svoj život planira da nastavi van granica Srbije.

- Nedavno sam kupila stan u Turskoj koji trenutno izdajem, ali imam u planu da kupim još jedan u koji bih se preselila. Kada mi se sve smuči i kada budem poželela da pobegnem od svega, to će biti moja oaza mira. Iskreno, mogla bih i da živim tamo. Volim njihovu klimu, hranu, sve mi prija, a i već sam tamo dobijala poslovne ponude tako da bih imala siguran izvor prihoda - rekla je pevačica, koja ističe da je oduvek maštala o životu u inostranstvu.

- Volim Srbiju, ali oduvek sam sebe videla u inostranstvu. Od detinjstva sam želela da budem svetski putnik, što sam i bila, a nadam se da ću za nekoliko godina ponovo postati. U Srbiju sam se vratila isključivo zbog ljubavi - rekla je Kristina, koja ne krije da su razvod i javna prevara koju je doživela od svog muža dosta uticali na nju.

- Razvod je na neki način uticao na to da budem probirljivija i opreznija prilikom izbora partnera. Nikada nisam bila ljubomorna, nisam ni sada, ali kao javna ličnost moram da se pazim jer me povezuju sa svima. Zahvalna sam novinarima što su me spojili sa Draškom jer smo mi ranije bili samo poznanici, a sada se čujemo svaki dan - rekla je iskreno Kija, koja ističe da je britak jezik puno koštao.

Kockareva je priznala da nikada neće zaboraviti izdaju bivšeg supruga Slobe Radanovića koji ju je javno prevario sa Lunom Đogani.

- Ta bol i izdaja koju sam doživela se nikada ne može zaboraviti. Mnogi su olako shvatili bol kroz koju sam prošla, kada sam se izdigla iz situacije prestala sam da valjam. Ja nisam žrtva, bila sam trenutna žrtva budala i situacije u koju su me drugi stavili, ali sam borac, što svima savetujem - poručila je Kija.

- Iskrenost me je mnogo koštala, ali to sam ja. Nije uvek ćutanje zlato, ne treba biti mutav, a očigledno je pola estrade mutavo. Svaki dan se kajem što sam postala deo tog sveta koji može da ćuti na nepravdu. Još uvek me pogađa što se često o meni stvara slika da sam neko ko nisam. Mnogo javnih ličnosti se kači na mene, što ja nikada nisam radila, i onda kada im odgovorim, ja ispadnem kriva - rekla je Kija.

