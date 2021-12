ŠOK ISPOVEST VESNE IZ NIKAD NIJE KASNO Operisala rak, imala KORONU, glavu SAMA OBRIJALA: Smršala sam 32 KG, borila sam se za ŽIVOT

Vesnu Kuprešak upoznali smo kroz šou "Nikad nije kasno", gde je pred celim svetom dosanjala svoje snove da peva na velikoj sceni. Dok je na društvenim mrežama i iza scene bodrila svoje kolege, privatno je vodila dugu i najtežu bitku, onu za život.

Nakon saznanja da boluje od raka jajnika i materice, podvrgla se agresivnim terapijama, ali da nesreća ne ide sama dokazuje i to što je tokom boravka u bolnici dobila i koronu, posle čega je usledila prava borba za život, a sada je o tome prodovorila za "Grand online".

foto: Printscreen/Prva

- U maju su mi dijagnostifikovali rak jajnika i materice, a već u junu operisana sam na Kliničkom centru u Beogradu. U bolnici sam "fasovala" i virus, pa su me prebacili na Karaburmu, inače kovid bolnicu. Šta da vam kažem, tek sam se operisala, onako "rovita", sa tek skinutm koncima krećem u novu borbu. Osamnaest dana sam sam se borila da preživim, krvna slika mi je bila jako loša, gvožđe opalo, a nakon cele torture i borbe smršala sam čak 32 kilograma - započinje svoju ispovest nekadašnja učesnica takmičenja veterana.

Kaže da je zbog drastične promene u kilaži čak ni najbliži prijatelji nisu prepoznali.

- Bila sam potpuno druga osoba, ne duhom samo fizički, a onda je usledila prava borba, kako duhovna tako i za zdravlje. Oporavak od mesec dana, zatim hemioterpije, 6 agresivnih i 17 bioloških zbog kojih je kosa počela da mi opada. Kako nisam želela da gledam da ostajem bez kose, sama sam obrijala glavu - priča Vesna i otkriva kako ju je samo jedna preskočena kontrola koštala zdravlja.

- Rak je mnogo podmukla bolest, a preventiva, tačnije redovna kontrola je ipak najeftinija opcija, to sam se uverila na sopstvenoj koži. Do 2018-te godine sam redovno išla na preglede, ali sam narednu preskočila sa izgovorom "sutra ću", to sutra je potrajalo. Došla je 2019- ta i početak pandemije, stomak je počeo da mi otiče, pa sam potražila mišljenje interniste, a potom i ginekologa. Kad sam čula tačnu dijagnozu, bila sam očajna, u mene je ušao strah i tonula sam u laganu depresiju - priseća se ona.

foto: Printscreen/Prva

Iz realnosti se trgla u poslednjem trenutku i rešila da uzme stvar u svoje ruke ida ne dozvoli da joj kancer uništi sve što je godinama stvarala.

- Kilažu sam lagano vratila, a vedar duh sam uspela da održim, to me hvala Bogu, nije napustilo. Sve ide iz glave, pa tako i dobro raspoloženje i misli. Ja se za sad osećam odlično, svake tri nedelje idem na Institut za onnkologiju, ostala mi je još jedna terpaija i nadam se da ću da završavam sa tim. Skener mi je čist, ali moram redovno da idem na kontrole jer je rak hronična neizlečiva bolest i nikad ne znaš kad će da se vrati. Kažu da je borba sa rakom večita borba, ali biće kako je Sveti Petar zapisao. Nakon što ti uspostave dijagnozu možeš da živiš još mesec, dva, tri, par godina, a možeš i 20,30, to niko ne zna - ističe pevačica.

Pored bitke sa rakom, Vesna je tokom korone vodila još jednu - finansijsku. Kako živi isključivo od pevanja, a zbog pandemije svirki je bilo sve manje, tako je i novčani fond bio sve tanji. Ipak, prvi put u životu videla je da se dobre stvari i dela pamte i vrate kad tad.

- Ja sam uvek bila široke ruke, davala sam ljudima kad god sam imala, a ranije se imalo. Davala sam bez obaveze da mi ikada vrate jer sam to činila od srca. Međutim, kada mi se milion stvari desilo na privatnom planu, počev od majčine smrti i starog oca koji me je dočekao nakon izlaska iz bolnice, većina ljudima kojima sam ranije pomagala, sada je to činila meni. Drugarice, kume, strina došle su odmah, kuvale mi dok se nisam oporavila, familija mi je slala novac kom se nisam nadala i to je pravi primer da se dobro uvek dobrim vraća. Bila sam srećna kad nekog usrećim, a sada sam isto doživela. Uverila sam se da su mi mnogi podrška i da su mi se našli kad mi je bilo najpotrebnije počev od drugarica, kolega i koleginica, poznanika, rodbine. Iskreno nisam očekivala ali sam zato bila presrećna njihovom pažnjom - ponosno kaže i dodaje joj ovo definitvno vraća veru u ljude, ali i život.

foto: Printscreen/Prva

